In Calabria da ieri 228 contagi e 8 vittime. Risalgono i casi nel cosentino +112

Diminuiscono leggermente i nuovi contagi in Calabria ma con circa 2.200 tamponi, mentre si registra un aumento in provincia di Cosenza con +112 nuovi positivi. Continua invece a scendere il numero dei ricoveri ma resta sempre alto il dato sulle vittime con altri 8 decessi, cinque a Cosenza

.

COSENZA – Resta tutto sommato stabile il dato sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria (con una leggerissima diminuzione da ieri) mentre resta purtroppo alto quello delle vittime con il dato totale che si avvicina ai 400 decessi e con altri 8 morti nelle ultime 24 ore. Continuano invece a scendere i ricoveri ordinari nei reparti covid mentre i guariti totali superano quota 10mila. I nuovi positivi registrati oggi in Calabria sono +228 (ieri erano stati +235) a fronte di un numero di tamponi in calo rispetto a ieri: ne sono stati processati 2.179 (ieri erano stati 2.667) che portano il totale dei test analizzati a 397.949. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 19.796. L’aumento maggiore di positivi è legato ad un nuovo incremento di casi nella provincia di Cosenza che dopo una settimana con numeri sotto quota 100, oggi fa registrare +112 nuovi contagi. Segue la provincia di Reggio Calabria con +73 nuovi contagi. Stabili e sempre bassi invece i numeri nelle altre province calabresi: +19 in quella di Vibo Valentia, +15 in quella di Crotone e + 7 in quella di Catanzaro

Altre 8 vittime, cinque a Cosenza. In discesa i ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna leggermente a salire il numero di persone attualmente positive al virus: sono 9.382, 33 in più rispetto a ieri. Aumentano di 187 le persone guarite nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 10.022. Tragico il bliancio delle vittime che salgono 392 con altri 8 morti nelle ultime 24 ore: Cinque a Cosenza, Due a Vibo Valentia e uno a Crotone. Un dato positivo riguarda i ricoveri: continuano a calare quelli ordinari mentre sale di un’unità quello nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ci sono 362 persone in totale, 339 nei reparti di malattie infettive (-13) e 23 in terapia intensiva (+1). Infine salgono a 9.020 le persone in isolamento domiciliare, 45 in più rispetto a ieri. Di questi 200 sono persone residenti in altre Regioni o Stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono 749.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.718 (88 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’ospedale da campo; 10 in terapia intensiva, 4.578 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.652 (1.485 guariti, 167 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.386 (1.386 (25 in reparto all’ Azienda ospedaliera di Catanzaro; 15 in reparto al Presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 11 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.332 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.357 (1.277 guariti, 80 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 279 (12 ricoverati, 267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 840 (815 guariti, 25 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 385 (15 ricoverati, 370 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 715 (691 guariti, 24 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.974 (98 in reparto; 12 Presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.854 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.216 (5.119 guariti, 97 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti