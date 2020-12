Strada “ho parlato con Longo. Pronti a fare qualcosa in più per la Calabria”

Intervistato da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più” su Rai 3, il fondatore di Emergency a tutto campo: dalla pandemia, ai vaccini, dalla sanità pubblica fino al suo operato in Calabria: “Spirlì ha detto che a Polistena non abbiamo dato una mano? Ha detto una cosa assurda”

ROMA – “Ho accettato di andare in Calabria perchè mi è stato chiesto dal Governo e dalla Protezione civile, abbiamo messo in piedi un secondo reparto Covid nell’ospedale di Crotone; ho parlato con il commissario Longo, persona piena di voglia di fare, e siamo in attesa di capire se possiamo fare qualcosa in più, ne riparleremo nelle prossime settimane“. Lo ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency a “Mezz’ora in più” su Rai 3. “Interveniamo in Italia da 13 anni con poliambulatori fissi e mobili, anche nella prima fase dell’emergenza Covid. E’ un lavoro mirato a quelli che non hanno accesso alla sanità che non sono solo migranti ma anche italiani“, ha aggiunto. Strada non risparmia una stoccata al presidente f.f. Spirlì “quando ha detto che a Polistena non abbiamo dato una mano, ha detto una cosa assurda: lui abita a 3 km da lì ma non è mai andato a vedere il poliambulatorio; poi un medico non può entrare in una struttura e dire ‘posso dare una mano’, la legge non lo consente. Comunque sottotraccia abbiamo trattato centinaia di migliaia di persone in questi anni in Italia”, ha aggiunto Strada che sulla pandemia si è detto pessimista su una veloce soluzione soprattutto se non si rispettano le regole “sono preoccupato per quello che potrà succedere a gennaio o febbraio quando si vedranno le conseguenze degli atteggiamenti avuti durante il periodo Natalizio. Vedo un Paese superficiale perché si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questo non viene considerato con il dovuto rispetto e la dovuta attenzione”. “Mi spiace vedere che ogni tanto ci sono anche persone note che dicono che le mascherine non servono e che possono essere dannose: queste follie sono socialmente pericolose”.

Dal Covid “non ne usciremo prima di 2-3 anni, la responsabilità di ognuno è fondamentale” ha detto il fondatore di Emergency che sul vaccino ha una sua posizione chiara “penso sia pericolosa non tanto la corsa al vaccino ma la competizione sul mercato, sappiamo quanto possa determinare le scelte e i comportamenti sanitari è un tema non affrontato con la dovuta attenzione”. Non credo che” la situazione “si risolverà nei primi mesi delle vaccinazioni: ci sarà un momento di euforia ma poi… Le vaccinazioni limitano il numero dei morti ma non la trasmissione della malattia“, ha proseguito Strada. Rispondendo ad un’altra domanda, Strada ha detto “certamente io mi vaccinerò”.

“Il Covid – ha aggiunto – ha messo in luce le fragilità del nostro sistema sanitario: per diversi anni si è smantellata la sanità pubblica, ci sono stati tagli regolari ad ogni Finanziaria, blocco delle assunzioni, chiusura di ospedali, 18 solo in Calabria. Tutto questo mentre c’era una massiccia invasione del privato della sanità: prima si diceva ministro della Sanità pubblica ora della Salute, non so se è un augurio o un brindisi. La sanità pubblica e privata dovrebbero essere rigorosamente divise, non ci dovrebbe essere interazione. E’ un settore attraente per gli investitori ma è utile o dannoso per il cittadino che per funzionare la medicina privata si attinga dal pubblico? Ogni anno spariscono 25-30 miliardi che dalla sanità pubblica si spostano verso la privata. In Calabria il 70% delle risorse regionali sono spese per la sanità: ma queste risorse vanno tutte nel privato e la sanità viene depauperata; quando ci si trova a far fronte ad una emergenza i limiti si evidenziano”.