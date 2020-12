In Calabria da ieri +235 nuovi contagi e 5 vittime. Ma calano ancora ricoveri e casi attivi

Tornano ad aumentare i nuovi contagi in Calabria con circa 2.700 tamponi processati ma continuano a diminuire i ricoveri e gli attualmente positivi. Altre 5 vittime da ieri, due a Cosenza

.

COSENZA – Aumento dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria che tornano sopra quota 200 anche se continuano a scendere i ricoveri e gli attualmente positivi. In leggera discesa anche il numero delle vittime con altri 5 morti nelle ultime 24 ore, due di questi a Cosenza. I nuovi positivi registrati oggi in Calabria sono +235 (ieri erano stati 158) a fronte di un numero di tamponi in aumento rispetto a ieri: ne sono stati processati 2.667 (ieri erano stati 2.481) che portano il totale dei test analizzati a 395.770. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 19.568. L’aumento dei positivi di oggi è legato principalmente ad un incremento di casi nella provincia di Reggio Calabria che fa registrare +83 nuovi contagi (ieri erano stati 32). Stabili invece nella provincia di Cosenza con +78 (ieri erano stati 77). Come sempre accade da alcune settimane numeri decisamente più bassi nelle altre province calabresi:+ 31 in quella di Catanzaro, +39 in quella di Crotone e + 5 in quella di Vibo Valentia.

Altre 5 vittime. In discesa positivi e ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono 9.349, 67 in meno rispetto a ieri. Aumento di 297 le persone guarite nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 9.835. Le vittime totali salgono invece a 384 con altri 5 morti nelle ultime 24 ore: due a Cosenza, due a Reggio Calabria e uno a Crotone. Continua a calare il numero relativo ai ricoveri ordinari mentre sale di un’unità quello nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ci sono 374 persone in totale, 352 nei reparti di malattie infettive (-13) e 22 in terapia intensiva (+1). Infine scendono a 8.975 le persone in isolamento domiciliare, 55 in meno rispetto a ieri. Di questi 200 sono persone residenti in altre Regioni o Stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono 50.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.649 (92 in reparto AO Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’ospedale da campo 12 in terapia intensiva, 4.502 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1609 (1447 guariti, 162 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.381 (25 in reparto all’AO di Catanzaro; 14 in reparto al P.O di Lamezia Terme; 12 in reparto all’AOU Mater Domini; 2 in terapia intensiva; 1328 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1355 (1275 guariti, 80 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 826 (37 in reparto; 789 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.129 (1.107 guariti, 22 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 385 (15 ricoverati, 370 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 715 (691 guariti, 24 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.908 (100 in reparto; 14 P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.786 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.207 (5.111 guariti, 96 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti