Anziana perde il controllo dell’auto e si schianta contro un negozio

L’impatto è stato violentissimo e per un caso non sono rimaste coinvolte altre persone. La donna è morta nonostante il trasporto in ospedale

CATANZARO – Una donna di 86 anni è morta questa mattina dopo l’impatto avvenuto nel centro di Catanzaro, a pochi metri dal Tribunale. L’anziana era alla guida di una Hyundai Athos e proveniva da via Crispi; aveva attraversato completamente via Indipendenza, ma forse per la velocità sostenuta, è finita contro l’angolo della porta d’ingresso di un negozio. Un impatto violentissimo che fortunatamente non ha coinvolto pedoni o altre auto. L’86enne è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Catanzaro con diversi traumi agli arti inferiori ma è deceduta poche ore dopo.