Covid, festeggiano anniversario di matrimonio ricoverati in ospedale. L’omaggio dei sanitari

Festeggiare 41 anni di matrimonio ai tempi del coronavirus e nella sfortuna di essere entrambi ricoverati in ospedale a causa del Covid 19. La coppia era stata ricoverata a pochi giorni di distanza, prima lei e poi lui

CATANZARO – Hanno entrambi il Covid-19 e sono ricoverati all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Marito e moglie, residenti nel Catanzarese, si sono trovati a condividere la brutta esperienza del coronavirus a pochi giorni dal loro 41esimo anniversario del loro matrimonio. Non è mancata però l’attenzione e la sensibilità del personale sanitario che prima consentito il ricovero a marito e moglie in due stanze adiacenti del reparto per affrontare in qualche modo più vicini l’isolamento e le difficoltà dovute alla malattia. E poi la sorpresa più grande nel giorno dell’anniversario di matrimonio che la coppia ha dovuto vivere lontano dagli affetti e dai familiari.

Marito e moglie sono stati invitati ad uscire nel corridoio del reparto quando due infermieri completamente coperti da tuta e mascherine si sono presentati con un piatto, una fetta di pandoro e una candelina per celebrare i loro 41 anni insieme. Non è mancata l’emozione e la commozione. I coniugi hanno ringraziato il personale sanitario per il gesto e per certi versi, si sono certamente meno soli. Quarantuno anni insieme e poi separati da una malattia, ma quel gesto meraviglioso ha consentito loro di emozionarsi e di darsi un nuovo bacio.