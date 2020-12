Calano i nuovi contagi in Calabria (+158) e i ricoveri. I guariti superano i casi attivi

Scendono i nuovi contagi in Calabria con circa 2.400 tamponi processati. Continuano a diminuire i ricoveri e gli attualmente positivi, mentre resta sempre alto quello dei decessi con altre 6 vittime

.

COSENZA – Lieve diminuzione dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria e con numeri che restano di molto sotto quota 200 e per la prima volta dopo l’estate il numero dei guariti supera quello degli attualmente positivi. Continuano a scendere anche i ricoveri, mentre resta sempre alto il dato dei decessi con altri 6 morti nelle ultime 24 ore, tre di questi a Cosenza. I nuovi positivi registrati oggi in Calabria sono +158 (ieri erano stati 169) a fronte di un numero di tamponi in lieve calo rispetto a ieri: ne sono stati processati 2.481 (ieri erano stati 2.732) che portano il totale dei test analizzati a 393.096. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 19.333. I positivi di oggi nelle varie province sono così distribuiti: +77 nella provincia di Cosenza, +34 in quella di Catanzaro, +32 in quella di Reggio Calabria, +10 nella provincia di Crotone e+ 5 in quella di Vibo Valentia.

Altre 6 vittime. Giù ancora positivi e ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono 9.416, 360 in meno rispetto a ieri. Altro netto incremento dei guariti con un aumento di 512 persone in più nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 9.538. Le vittime totali salgono invece a 379 con altri 6 morti nelle ultime 24 ore: tre a Cosenza, due a Catanzaro e uno a Reggio Calabria. Continua a diminuire il numero relativo ai ricoveri ordinari e quello nelle terapie intensive. Negli ospedali calabresi ci sono 386 persone in totale, 365 nei reparti di malattie infettive (-5) e 21 in terapia intensiva (-3). Infine scendono a 9.030 le persone in isolamento domiciliare, 352 in meno rispetto a ieri. Di questi 200 sono persone residenti in altre Regioni o Stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono 493.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.714 (93 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all’ospedale da campo; 12 in terapia intensiva, 4.566 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.466 (1.306 guariti, 160 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.369 (28 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 15 presidio opsedaliero Lamezia Terme; 12 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 1 in terapia intensiva; 1.313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.337 (1.257 guariti, 80 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 788 (37 in reparto; 751 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.128 (1107 guariti, 21 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 380 (15 ricoverati, 365 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 715 (691 guariti, 24 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.965 (111 in reparto; 11 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1835 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.067 (4973 guariti, 94 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti