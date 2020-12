Lo costringe a consegnargli denaro e smartphone, arrestato 23enne

La vittima della rapina é stata soccorsa dal personale del 118 e portata, per le cure del caso, in ospedale

LAMEZIA TERME – I carabinieri hanno arrestato un 23enne, cittadino iracheno, con l’accusa di avere rapinato a Gizzeria un connazionale. L’iracheno, armato di coltello, all’interno di una pineta, dopo avere ingaggiato col connazionale una colluttazione, lo ha costretto a consegnargli denaro ed uno smartphone.

La vittima della rapina é riuscita a contattare il numero d’emergenza 112 e i carabinieri, una volta giunti sul posto, hanno individuato il rapinatore, che stava tentando di fuggire a piedi sfruttando la copertura dei canneti e della vegetazione presente lungo la statale 18, riuscendo poco dopo ad immobilizzarlo.

L’iracheno vittima della rapina é stato soccorso dal personale del 118 e portato, per le cure del caso, nell’ospedale di Lamezia Terme, mentre il responsabile é stato portato nel carcere di Catanzaro in attesa del processo per direttissima.