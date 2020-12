Tragico schianto in moto, 26enne perde la vita

L’incidente nel quale ha perso la vita un ragazzo di 26 anni è avvenuto ieri pomeriggio. Nonostante la corsa in ospedale non c’è stato nulla da fare

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Viaggiava a bordo della sua moto Luca Riillo, 26 anni, quando per cause in corso d’accertamento ha perso il controllo del mezzo e dopo essere uscito di strada si è schiantato sull’asfalto. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale che porta a Capocolonna, nei pressi di Salica. Nonostante l’arrivo dei soccorsi e la corsa dei sanitari del 118 in ospedale il giovane non ce l’ha fatta. Troppo gravi le sue condizioni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per i rilievi.