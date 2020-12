SM3.0, nasce l’app per dialogare a distanza con il medico

Promossa da FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, è disponibile e scaricabile gratuitamente dai dispositivi Android e a breve anche iOS

COSENZA – Uno studio medico all’avanguardia con i tempi per garantire la continuità assistenziale al paziente, favorendo il dialogo con il medico, da remoto e in totale sicurezza. È questo l’obiettivo dell’Applicazione SM3.0 (Studio Medico 3.0), che beneficia del contributo incondizionato di Angelini Pharma, “impegnata a fianco dei medici di medicina generale per sostenere e facilitare il loro lavoro – si legge in una nota – non solo in questo momento di estrema emergenza ma anche in futuro, considerato il ruolo fondamentale che la telemedicina sta giocando nel ridisegnare il sistema sanitario attraverso la salute e le cure digitali”.

“Uno strumento che semplifica la vita a medici e cittadini”

“In questo momento difficile, ci siamo chiesti in che modo poter essere vicini alla classe medica. Abbiamo il dovere morale di sostenere i medici, in maniera incondizionata, fornendo loro degli strumenti che rendano più semplice il lavoro quotidiano, soprattutto nella gestione a distanza dei pazienti”, ha detto Rosita Calabrese, Country Manager di Angelini Pharma. “L’app SM3.0 è una soluzione che semplifica la vita a medici e cittadini. Si tratta di un sistema che garantisce un elevato livello di sicurezza, sia perché integra una funzione di video consulto, sia perché abbiamo adottato le soluzioni più avanzate in materia di protezione della riservatezza dei dati”, ha spiegato Massimo Magi, presidente di NUSA.

“Si tratta di un sistema che sviluppa una nuova dimensione nel lavoro del medico di famiglia accanto al cittadino, – ha aggiunto – dato che nel giro di pochi mesi integrerà diversi dispositivi di telemedicina, in modo da raccogliere in un unico flusso di dati tutte le informazioni del paziente e aiutarci a prenderci cura della persona in modo davvero globale” . Semplicità, sicurezza e sviluppo: all’insegna di queste parole chiave realizziamo il futuro della medicina generale. Un futuro che è già presente”, sono le parole di Massimo Magi, presidente di Nusa servizi, che ha creato l’app. L’app SM3.0, promossa da FIMMG, Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale è disponibile e scaricabile gratuitamente dai dispositivi Android e a breve anche iOS.