Duplice omicidio, uccisi marito e moglie. Corpi trovati in campagna

I cadaveri dei due coniugi sono stati rinvenuti in una zona rurale. La coppia è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco

REGGIO CALABRIA – Sono stati uccisi a fucilate, e i loro cadaveri ritrovati in una zona rurale di Calanna nel reggino, Giuseppe Cotroneo, di 58 anni, e la moglie Francesca Musolino, di 51. Secondo i primi riscontri la coppia non era legata ad ambienti criminali. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica e il movente del duplice omicidio e non escludono un delitto legato a questioni familiari o di vicinato.

Gli investigatori hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni di alcuni pregiudicati della zona e sentito le persone vicine alle due vittime. E’ stato il figlio a lanciare l’allarme in quanto pare si trovasse con i genitori poco prima del duplice omicidio per la raccolta delle olive. Il sindaco di Calanna, Domenico Romeo: “Lavoravano entrambi – ha detto Romeo – al Policlinico di Reggio Calabria e vivevano grazie ai proventi del lavoro agricolo. Erano due persone perbene. In paese siamo tutti costernati per un delitto così efferato che ha visto come vittime due persone mai chiacchierate e lontane da qualsiasi contesto criminale”.

