Covid, guarì grazie alla terapia di medici cosentini e catanzaresi. La ricerca su Frontiers

COSENZA – Durante la prima ondata di coronavirus in Calabria medici e biologi cosentini e catanzaresi unirono le loro forze per contrastare i sintomi del contagio e guarendo, in aprile, un paziente intubato, grazie al Ruxolitinib, farmaco ematologico, per contrastare la grave polmonite che determina in molti malati. Oggi è considerato uno dei farmaci più efficaci per ridurre la mortalità da Covid, ma a marzo e aprile in pochissimi scommettevano sul farmaco ematologico, che in pochi conoscono e sono in grado di somministrare correttamente. Un’esperienza inedita che, oggi, si fa racconto (scientifico) su una Frontiers prestigiosa rivista nel campo della scienza, della tecnologia e della medicina.

Mendicino: “siamo stati i primi al mondo a tentare questa via”

A Cosenza e Catanzaro, grazie ad una proficua collaborazione tra onco-ematologi e rianimatori e alla reciproca fiducia tra gli specialisti, si tenta l’impensabile: somministrare il farmaco a un paziente Covid, già intubato a causa delle conseguenze di una gravissima polmonite scatenata dal virus. “Un azzardo? Affatto – precisa il dottor Francesco Mendicino, onco-ematologo – conosciamo bene il farmaco e l’avevamo già somministrato a pazienti Covid positivi, in condizioni gravi, anche se non intubati, con grande successo. Il passo successivo è stato naturale. E quasi obbligato: il paziente si aggravava a una velocità impressionante, era una possibilità che non potevamo negargli. Eravamo guidati da una speranza incrollabile e grandi aspettative determinate dalla nostra osservazione sugli altri pazienti. E non siamo stati delusi”.