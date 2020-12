Marittimo calabrese bloccato in Cina da mesi: “liberate Michele Cardamone”

Cardamone fa parte dell’equipaggio delle due navi italiane Marina Lembo ed MBA ormai da mesi in rada in Cina, bloccate a seguito di controversie commerciali complicate

CROTONE – Sono bloccati in mare da mesi e non possono tornare a casa e tra loro c’è anche un calabrese di 22 anni, Michele Cardamone. Un gruppo di sindaci ha inviato un documento al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Da più parti arrivano gli appelli e i sindaci si stanno mobilitando.

Nelle ultime ore è stato lanciato un appello anche dal senatore Ernesto Magorno, sindaco di Diamante: «Michele Cardamone è un giovane calabrese bloccato da un anno in Cina insieme ad altri marittimi italiani. Bisogna intervenire subito per risolvere questa situazione per questo mi unisco all’appello che i sindaci hanno rivolto al ministro Di Maio. Michele e tutti i nostri connazionali devono rientrare a casa».

Il vice sindaco di Crotone, Rossella Parise ha inviato a Cardamone che fa parte dell’equipaggio delle due navi italiane Marina Lembo ed MBA ormai da mesi in rada in Cina, bloccate a seguito di controversie commerciali e ora a causa della pandemia un video messaggio.