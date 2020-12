In Calabria da ieri +175 contagi e 10 morti. Superati gli 8mila guariti, giù i ricoveri

Deciso calo dei nuovi contagi in Calabria che scendono sotto quota 200 ma con circa 1.500 tamponi processati. Resta ancora alto il dato sulle vittime con altri 10 morti, mentre scende il numero delle persone attualmente positive e quello dei ricoveri

COSENZA – I nuovi contagi da coronavirus in Calabria scendono sotto quota 200 ma con un deciso calo dei tamponi come sempre avviene di domenica. Il dato positivo è però nel calo dei ricoveri e delle persone attualmente positive (con altri 485 guariti), mentre continua a rimanere alto quello dei decessi con 10 nuove vittime nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi di oggi in Calabria sono +175 (ieri erano stati 340). L’incremento maggiore di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria con +49 contagi, seguono quella di Cosenza e di Vibo Valentia con +43 casi in più. In quella di Crotone l’incremento è di +40 contagi. Nessun nuovo caso, infine, è stato registrato nella provincia di Catanzaro. Come detto rispetto a ieri si registra un deciso calo del numero di tamponi processati: ne sono stati analizzati 1.476 (ieri erano 2.922) che portano il totale dei test a 382.781. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 18.712.

Giù i positivi e i ricoveri. Altri 10 morti

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende il numero di persone attualmente positive al virus: sono 10.341, ben 320 in meno rispetto a ieri. Questo perché da ieri si registra un nuovo deciso incremento di guariti: +485 in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a superare quota 8mila: sono esattamente 8.018. Le vittime totali che salgono a 353 con altri 10 morti nelle ultime 24 ore: quattro a Crotone, due a Cosenza, due a Catanzaro e due a Reggio Calabria. Scende il numero dei ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 409 persone in totale, 382 nei reparti di malattie infettive (-8) e 27 in terapia intensiva (-5). Infine, scendono a 9.932 le persone in isolamento domiciliare, 307 in meno da ieri. Di questi 200 sono persone residenti in altre Regioni o Stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale una.

Contagi record in una RSA di Roccabernarda

A Roccabernarda, piccolo comune del crotonese di 3.500 abitanti, così come è accaduto in precedenza a Crotonei, nelle ultime ore si è registrato un aumento vertiginoso dei contagi da Covid-19, soprattutto in una struttura socio-assistenziale dove risulterebbero essersi ammalati 40 ospiti e di circa una ventina di dipendenti. Una situazione che purtroppo accomuna in queste ore tante case di cura ed Rsa, anche in provincia di Catanzaro, come a Botricello. Siamo davvero preoccupati di quanto accade in un contesto che fa riferimento a persone anziane, fragili, ma anche disabili che necessitano di assistenza continua e molte delle quali sono interessate da patologie pregresse. Chiediamo che l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone intervenga subito per scongiurare il peggio”. E’ quanto si legge in una nota dei segretari generali di Cgil, Fp Cgil e Spi Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo in merito alla preoccupante situazione in cui versa il comune “Chiediamo al direttore sanitario dell’Asp di Crotone che l’Azienda si mobiliti al più presto di modo che venga autorizzata una sorveglianza attiva e tutta l’assistenza sanitaria possibile attraverso le nostre Unità Speciali di Continuità Assistenziale – si legge ancora nella nota di Cgil, Fp Cgil e Spi Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo – affinché pazienti e personale possa essere garantita assistenza medica e infermieristica ai pazienti”.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 4.739 (99 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all’ospedale da campo, 14 in terapia intensiva, 4.591 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.226 (1.081 guariti, 145 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.506 (35 in reparto all’AO a Catanzaro; 16 a P.O Lamezia; 21 all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1.430 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.101 (1.023 guariti, 78 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 962 (35 in reparto; 927 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 899 (881 guariti, 18 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 485 (16 ricoverati, 469 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 582 (561 guariti, 21 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.449 (112 in reparto; 13 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.315 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.359 (4.268 guariti, 91 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti