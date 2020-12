Covid, Sapia: “chiarire e verificare i dati dell’epidemia in Calabria”

“Occorre capire l’esatta, aggiornata dimensione dei casi attivi nei singoli Comuni. Inaccettabile confusione sui numeri dell’epidemia in vari territori della regione”

CATANZARO – “I dati relativi al Covid in Calabria vanno verificati e chiariti a modo, alla luce della grave, inaccettabile confusione che si è registrata sui numeri dell’epidemia in vari territori della regione. Un’inaccettabile e grave confusione che alimenta la sfiducia dei cittadini”. Il deputato M5S Francesco Sapia, componente della Commissione Sanità della Camera, ha presentato un’interrogazione sul tema dei dati relativi al Covid in Calabria al ministro della Salute, Roberto Speranza.

“I calabresi lamentano giustamente scarsa trasparenza, viste le modalità di pubblicazione e presentazione dei dati, spesso cangianti e non adeguate a conoscere l’andamento dei contagi. Occorre capire l’esatta, aggiornata dimensione dei casi attivi nei singoli Comuni, perché da questa dipende l’allentamento o l’inasprimento delle limitazioni”.

“L’intero sistema pubblico non può più dare informazioni discordanti o parziali e così alimentare dubbi e sospetti già diffusi. Deve rimediare immediatamente, soprattutto in questo delicatissimo momento, caratterizzato dalla paura per il virus e dall’ansia per la crisi economica”. Secondo Sapia “bisogna mettere un punto fermo e garantire la trasparenza, la puntualità e la precisione dei dati, aspetti che la Regione Calabria non può continuare a sottovalutare restando in un silenzio incomprensibile, che non aiuta e che, anzi, contribuisce ad alimentare la sfiducia dei cittadini”.