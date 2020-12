Superenalotto: la dea bendata bacia Molochio, vinti 208 mila euro

La vincita nel piccolo centro del reggino. Il ‘5’ da 208.877 euro fa volare il jackpot, nell’estrazione di stasera, a 74,3 milioni di euro

MOLOCHIO (RC) – Nessun ‘6’ nell’appuntamento Superenalotto di sabato scorso 5 dicembre, ma in Calabria arriva un ‘5’ da 208.877 euro. La vincita è stata registrata nel bar “Politi” in piazza Vittorio Emanuele III a Molochio, piccolo centro del reggino. Il fortunato vincitore ha centrato cinque numeri. Il jackpot per il concorso anticipato a stasera a causa della festa dell’8 dicembre sale a 74,3 milioni di euro. L’ultimo “6”, da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari. Sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.