Biglietti di aereo e treno in aumento, esposto del Codacons

REGGIO CALABRIA – Un esposto all’Antitrust è stato annunciato dal Codacons in relazione a quello che l’associazione dei consumatori definisce un “aumento abnorme” dei prezzi dei trasporti aerei e ferroviari avvenuto “subito dopo il varo del Dpcm del Dpcm che prevede il divieto di spostamento tra regioni a partire dal 21 dicembre”.

Per il Codacons, secondo cui “il costo dei biglietti è mediamente triplicato per molte compagnie aeree”, si tratta forse anche per una “precisa strategia” dei vettori che “metterebbero in vendita solo i posti più costosi, eliminando quelli scontati o più convenienti”.

“Alle stelle – secondo il Codacons – anche le tariffe ferroviarie, con i treni che, come noto, viaggiano a capienza ridotta a causa del Covid: per raggiungere Reggio Calabria partendo da Torino, si spendono il 20 dicembre fino a 211,50 euro“.