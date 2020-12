Covid, in Calabria lieve calo con 306 contagi e 10 morti. A Cosenza altri 128 positivi

Calano i ricoveri e diminuiscono i contagi rispetto a ieri (355). Mentre c’è un lieve aumento dei decessi

CATANZARO – Un trend, quello di oggi, che fa ben sperare: continuano a calare i ricoverati per Covid-19 in Calabria e oggi si registra una flessione anche dei nuovi positivi (306 contro i 335 di ieri) a fronte di un numero di soggetti testati sostanzialmente invariato (2.809 contro 2.769) ma ci sono dieci vittime (ieri erano sette) con il totale che arriva a 339. Nonostante una lieve flessione della curva epidemica, la Calabria continua ad essere classificata dall’ISS a “rischio alto”, “a titolo precauzionale poiché non valutabile”.

I ricoverati in area medica sono 379 (-11) e quelli in terapia intensiva 29 (-5) mentre crescono gli isolati a domicilio, 10.254 (+103). Ancora in crescita i guariti, 7.196 (+209), mentre tornano a salire, dopo due giorni di calo, i casi attivi, 10.662 (+87). Complessivamente sono stati sottoposti a test 367.635 soggetti per un totale di 378.383 tamponi eseguiti con 18.197 positivi. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 128, Catanzaro 28, Crotone 73, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 72. Altra Regione o stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 4.676 (91 in reparto AO Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 2 all’ ospedale da campo a Cosenza; 15 in terapia intensiva, 4.540 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.115 (972 guariti, 143 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.533 (33 in reparto AO di Catanzaro; 18 P.O Lamezia Terme; 25 i9 in reparto AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.449 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.047 (973 guariti, 74 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 975 (35 in reparto; 940 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 761 (747 guariti, 14 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 424 (16 ricoverati, 408 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 556 (535 guariti, 21 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.854 (114 in reparto; 17 P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.717 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.852 (3.765 guariti, 87 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 362. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. Ottanta dei positivi del Setting fuori Regione/Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell’ASP di Cosenza in quanto ne monitora l’andamento.