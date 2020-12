Covid, Emergency gestirà 31 posti letto. Oggi il ricovero del primo paziente

Oltre agli ospedali da campo, la fondazione di Gino Strada gestirà anche un primo reparto covid all’interno dell’ospedale di Crotone

CROTONE – Il primo tassello di Emergency per contribuire ad alleviare la pressione sanitaria in Calabria parte da Crotone con l‘ospedale da campo che oggi entrerà in funzione con il primo paziente covid. La gestione sanitaria della struttura, affidata alla Onlus di Gino Strada entra, dunque, in azione incontrando il neo-commissario Guido Longo che ha fatto visita anche ad una struttura interna al nosocomio crotonese.

Nel frattempo Strada fa sapere di aver dedicato questi “primi giorni a realizzare un primo reparto covid nell’ospedale San Giovanni di Dio a Crotone” ha spiegato Strada. Il reparto è ultimato “come amministrazione e addestramento del personale” ed ha 31 letti. “Si tratta – ha spiegato Strada – di un reparto realizzato in muratura con una tenda al di fuori che verrà utilizzata come polmone di riserva in caso di emergenza, ma spero non sia utilizzata”.

Mentre vengono terminati i lavori alla struttura, Emergency si sta occupando anche di costituire e formare i team sanitari insieme alla gestione di 23 posti letto di terapia sub-intensiva in un reparto messo a disposizione dall’ospedale e 8 in una struttura tendata allestita in questi giorni dalla Protezione civile, pronta in caso di un aumento dei ricoverati.

Piano emergenza Covid in Calabria

Il piano territoriale per l’emergenza Covid varato dal neo-commissario alla sanità della Calaria Guido Longo avrà l’obiettivo di aumentare il più possibile l’effettuazione dei tamponi per individuare i positivi, isolarli, e bloccare la diffusione del contagio. Un programma che prevede poi il ricovero dei casi più gravi nelle aziende ospedaliere che, assicura Longo “sono assolutamente attrezzate“.