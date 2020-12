In Calabria 335 nuovi contagi e 7 vittime. In provincia di Cosenza altri 130 positivi

Nuova risalita dei contagi in Calabria che tornano a superare quota 300. Resta ancora alto il dato in provincia di Cosenza che fa registrare +130 nuovi positivi. Scende ancora il numero delle persone attualmente positive e quello dei ricoveri

.

COSENZA – Mentre la Calabria resta classificata dall’ISS a rischio alto “a titolo precauzionale poiché non valutabile” e con l’indire RT che resta sopra uno (1.06), il dato sui nuovi contagi evidenza una nuova crescita rispetto ai dati degli ultimi due giorni, mentre continua a scendere il dato sui ricoveri ordinari e quello degli attualmente positivi. Non si ferma il dato sui decessi con altre 7 vittime nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi di oggi sono +335 (ieri erano stati 280). L’incremento maggiore di nuovi positivi si registra ancora una volta in provincia di Cosenza e di Reggio Calabria. Nel cosentino l’aumento è di +130 casi in più (ieri erano stati 132) mentre la provincia di Reggio Calabria registra un incremento di +133. Restano bassi i dati in provincia di Catanzaro l’incremento con +18 positivi e Vibo Valentia con +12. Risalgono in quella di Crotone con +42. Sale pur rimanendo quota 3mila il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 2.921 (ieri erano 2.787) che portano il totale dei test a375.413. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 17.891.

Ancora 7 vittime, calano i ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, nonostante l’incremento di nuovi casi continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono 10.575, 16 in meno rispetto a ieri. Questo perché da ieri si registra un numero superiore di guariti: +385 in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 6.987. Le vittime totali che salgono a 329con altri 7 morti nelle ultime 24 ore: tre a Cosenza, tre a Reggio Calabria e uno a Vibo Valentia. Continua invece a scendere il numero dei ricoveri nei reparti ordinari mentre torna a salire di due unità nelle terapie intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 424 persone in totale, 390 nei reparti di malattie infettive (-9) e 34 in terapia intensiva (+2). Infine, scendono a 10.151 le persone in isolamento domiciliare, 9 in meno da ieri. Nel numero sono comprese 200 persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 386.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

Cosenza: CASI ATTIVI 4.595 (94 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3 ospedale da Campo a Cosenza, 4.453 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.068 (928 guariti, 140 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.517 (39 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro, 18 in reparto al P.O. Lamezia Terme; 27 in reparto all’AOU Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 1.422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.035 (965 guariti, 70 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 902 (36 in reparto; 866 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 761 (747 guariti, 14 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 419 (16 ricoverati, 403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 556 (535 guariti, 21 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.942 (113 in reparto; 16 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.807 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.692 (3.608 guariti, 84 deceduti)

Altra regione o stato estero

CASI ATTIVI ASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione