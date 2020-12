Al via “Alcohol e Drugs”: campagna promossa da Roadpol, rete di cooperazione tra Polizie Stradali

L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo “Roadpol”

CATANZARO – Roadpol – European Reads Policing Network, ha programmato nel periodo dal 7 al 13 dicembre 2020 l’effettuazione della campagna europea congiunta denominata “Alcohol e Drugs”. Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e in qualità di osservatore di Polizia di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Italia rappresentata dalla Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, ricopre la presidenza onoraria. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizia Stradali europee, con l’obbiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al piano d’Azione Europeo 2011-2020.

Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta il continente, all’interno di specifiche aree strategiche. L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo “Roadpol”. Lo scopo della campagna “Alcohol e Drugs”, è di effettuare controlli per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza. Durante le giornate dei controlli, il personale della Polizia Stradale procederanno alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti con precursori ed etilometri, con particolare attenzione anche ai conducenti di veicoli pesanti e commerciali.