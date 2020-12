Carabinieri nel Nas nelle residenze per anziani, chiusa una struttura a Reggio

Le verifiche hanno interessato numerose strutture che ospitano in anziani in tutto il sud Italia e anche in Calabria. Scoperte carenze strutturali, cibi mal conservati e personale insufficiente a gestire il carico di lavoro

REGGIO CALABRIA – I controllo dei Nas hanno interessato numerose strutture residenziali per anziani e in 7 di queste, sono state accertate carenze strutturali, cibi mal conservati e un numero insufficiente di personale al servizio degli ospiti. I controlli hanno interessato in particolare le province di Viterbo, Catania, Salerno, Campobasso, Reggio Calabria e Catanzaro. I militari del Nas di Reggio Calabria hanno sospeso l’attività di una struttura per anziani e disabili. La residenza ospitava un numero di persone superiore rispetto a quelle autorizzate ed era anche sprovvista delle figure professionali atte a garantire una corretta gestione.