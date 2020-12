In Calabria +280 contagi e 12 vittime, 6 a Cosenza. Record di guariti +567 in un giorno

Leggera risalita dei nuovi contagi in Calabria, con un nuovo incremento in provincia di Cosenza che fa registrare +132 nuovi positivi. Scende ancora il numero delle persone attualmente positive e quello dei ricoveri. Sempre alto il numero invece delle vittime con altri 12 decessi

.

COSENZA – La seconda ondata dell’epidemia da coronavirus continua a mostrare segnali di rallentamento anche in Calabria. Nonostante un leggero aumento di casi nelle ultime 24 ore rispetto a ieri, il trend è verso la discesa soprattutto guardando i ricoveri mentre da ieri si registra anche il record di guariti in un giorno. Resta invece estremamente negativo il dato sui decessi con altre 12 vittime. I nuovi positivi di oggi sono +280 (ieri erano stati 230). L’incremento maggiore di nuovi positivi si registra sempre in provincia di Cosenza, che fa registrare un nuovo incremento: sono 132 in più (ieri erano stati 80). Segue la provincia di Reggio Calabria con 77 nuovi positivi mentre in provincia di Catanzaro l’incremento è di +35 positivi. In quella di Crotone i nuovi positivi sono 31 mentre in quella di Vibo Valentia 5. Scende sotto quota 3mila il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 2.787 (ieri erano 3.165) che portano il totale dei test a 372.492. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 17.542.

Scendono i ricoveri, ma altre 12 vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono 10.591, 299 in meno rispetto a ieri. Questo perchè da ieri si registra un numero record di guariti: +567 in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 6.629. Dato ancora negativo è quello delle vittime totali che salgono a 322 con altri 12 morti nelle ultime 24 ore: sei a Cosenza, quattro a Reggio Calabria e due a Catanzaro. Continua a scendere il numero dei ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle unità di terapie intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 431 persone in totale, 399 nei reparti di malattie infettive (-12) e 32 in terapia intensiva (-4). Infine, scendono a 17.542 le persone in isolamento domiciliare. Nel numero sono comprese 200 persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 249.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 4.484 (97 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano, 3 ospedale da campo e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 4.339 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.049 (912 guariti, 137 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.545 (40 in reparto AO Catanzaro; 19 P.O Lamezia Terme; 28 AOU Mater Domini; 10 in terapia intensiva; 1.448 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 975 (905 guariti, 70 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 868 (36 in reparto; 832 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 753 (739 guariti, 14 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 539 (15 ricoverati, 524 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 424 (404 guariti, 20 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.955 (112 in reparto; 20 P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.817 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.546 (3.465 guariti, 81 deceduti)

Altra regione o stato estero

CASI ATTIVI ASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione