Blitz dei Nas di Cosenza, animali macellati senza alcun controllo sanitario

L’operazione è stata denominata “Fox”. Oltre 100 carabinieri del Nucleo antisofisticazioni hanno eseguito misure cautelari anche nei confronti di veterinari ASP

COSENZA – L’operazione è scattata dalle prime ore di oggi per l’esecuzione, da parte dei Carabinieri del gruppo Tutela Salute di Napoli e dei Comandi Provinciali di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, con il supporto aereo di unità a pilotaggio remoto, di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Crotone nei confronti di 8 soggetti.

Il blitz denominato “Fox”, svolto dal Nas di Cosenza ha portato all’esecuzione delle misure nei confronti di 6 veterinari ufficiali in servizio presso l’Asp di Crotone e due soggetti, gestori di uno stabilimento di macellazione carni sito in Strongoli, oltre al sequestro di stabilimenti ed allevamenti per un valore di oltre 1.000.000 di euro. Sono altresì in corso perquisizioni in 18 allevamenti delle province di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria i cui titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. L’operazione colpisce il commercio illecito di carne e ciò interessa purtroppo anche i consumatori. Scoperta un’associazione dedita alla macellazione di capi non controllati con l’apporto illegale dei veterinari.

Gli allevamenti servivano anche per far ‘girare’ i certificati per non lasciare traccia dei capi non controllati e che non avevano neanche fatto i controlli sanitari. Alcuni degli allevamenti addirittura sono ‘cartolari‘ ovvero inesistenti.