Netto calo dei contagi in Calabria (+230) con oltre 3mila tamponi. Da ieri altri 9 morti

Scende il dato sui nuovi contagi in Calabria, con quasi 3.200 tamponi processati, e scende il numero delle persone attualmente positive e dei ricoveri. Resta però ancora molto alto il numero delle vittime con altri 9 decessi, 5 a Cosenza

.

COSENZA – Contagi in decisa decrescita in Calabria a fronte invece di un deciso numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore che tornano a superare i 3mila test analizzati. Resta invece sempre negativo il dato sui decessi con altre 9 vittime, 5 di questi a Cosenza, mentre migliorano i dati su ricoveri e i guariti totali superano quota 6mila. I nuovi positivi di oggi sono +230 (ieri erano stati 318). L’incremento maggiore di nuovi positivi si registra sempre in provincia di Cosenza, che fa registrare comunque numeri decisamente migliori rispetto a quelli di ieri: sono 80 in più (ieri erano stati 165). Segue la provincia di Reggio Calabria con 67 nuovi positivi mentre in provincia di Catanzaro l’incremento è di +35 positivi. In quella di Crotone i nuovi positivi sono 33 mentre in quella di Vibo Valentia 15. Come detto tona a salire sopra quota 3mila il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 3.165 (ieri erano 2.298) che portano il totale dei test a 369.710. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 17.262.

Altre 9 vittime, 5 a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al virus: sono 10.890, 79 in meno rispetto a ieri. Resta invece pesante il dato sui decessi. Le vittime totali salgono a 310 con altri 9 morti nelle ultime 24 ore: cinque a Cosenza e quattro a Catanzaro. Da ieri si registrano 300 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 6.062. Dopo l’incremento di ieri torna a scendere il numero dei ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle unità di terapie intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 447 persone in totale, 411 nei reparti di malattie infettive (-6) e 36 in terapia intensiva (-4). Infine, scendono a 10.443 le persone in isolamento domiciliare, 69 in meno rispetto a ieri. Nel numero sono comprese 200 persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 249.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 4.393 (105 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 4.242 in isolamento domiciliare, 1 ospedale da campo); CASI CHIUSI 1007 (876 guariti, 131 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.594 (67 in reparto; 10 in terapia intensiva; 1.499 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 891 (823 guariti, 68 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 930 (36 in reparto; 894 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 660 (646 guariti, 14 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 534 (20 ricoverati, 514 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 424 (404 guariti, 20 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.238 (115 in reparto; 19 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.094 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.186 (3.109 guariti, 77 deceduti)

Altra regione o stato estero

CASI ATTIVI ASI ATTIVI 200 (200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 204 (204 guariti). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione