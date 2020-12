In Calabria +318 contagi e 6 morti, superate le 300 vittime. Nel cosentino +165 casi

Risale il dato sui nuovi contagi in Calabria ma con circa 2.300 tamponi processati e risale anche il dato in provincia di Cosenza con altri 165 nuovi positivi. Da ieri 6 vittime (4 a Cosenza) che portano a superare i 300 decessi complessivi



.

COSENZA – Dopo due giorni con numeri in discesa, torna a risalire il numero dei nuovi contagi e anche il numero dei tamponi processati nelle ultime 24 ore. Continuano a registrarsi decessi in Calabria con il dato complessivo che supera le 300 vittime. Per la prima volta dopo diversi giorni torna anche a salire anche il numero delle persone ricoverate. I nuovi positivi di oggi sono +318 (ieri erano stati 270). L’incremento è trascinato negativamente dai nuovi positivi registrati nella provincia di Cosenza, con 165 contagi in più, e in quella di Reggio Calabria che dopo il calo di ieri torna a registrare 125 nuovi contagi. Scende di molto il dato invece in provincia di Catanzaro con +27 positivi. Nessun nuovo caso a Vibo Valentia e Crotone. Come detto sale il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 2.298 (ieri erano 1.759) che portano il totale dei test a 366.545. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 17.032.

Superate le 300 vittime, salgono i ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende di una sola unità il numero di persone attualmente positive al virus: sono 10.969, una in meno rispetto a ieri. Resta invece pesante il dato sui decessi. Le vittime totali ssalgono a 301 con altri 6 morti nelle ultime 24 ore: quattro a Cosenza, una a Catanzaro e una a Crotone. Da ieri si registrano 313 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 5.762. Torna a salire il numero dei ricoveri nei reparti ordinari mentre scende nelle unità di terapie intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 457 persone in totale, 417 nei reparti di malattie infettive (+17) e 40 in terapia intensiva (-2). Infine, scendono a 10.512 le persone in isolamento domiciliare, 16 in meno rispetto a ieri. Nel numero sono comprese 313 persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 74.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 4.259 (128 in reparto AO Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 4.083 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 981 (856 guariti, 125 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.605 (72 in reparto; 13 in terapia intensiva; 1.520 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 845 (781 guariti, 64 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 973 (36 in reparto; 937 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 584 (570 guariti, 14 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 641 (15 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 302 (282 guariti, 20 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.211 (115 in reparto; 20 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.066 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.146 (3.069 guariti, 77 deceduti)

Altra regione o stato estero

CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione