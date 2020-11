In Calabria da ieri +270 contagi ma altre 14 vittime, 6 a Cosenza

Calano ancora i contagi in Calabria ma con circa 1.700 tamponi processati. Non si arrestano i decessi con altre 14 vittime nelle ultime 24 ore, 6 di queste a Cosenza. Crescono i guariti e scende il numero degli attualmente positivi e quello dei ricoveri



COSENZA – Scende ancora il numero dei nuovi contagi ma con una nuova diminuzione di tamponi processati come capita sempre la domenica. Ma il dato che continua a preoccupare resta sempre quello delle vittime con altri 14 decessi nelle ultime 24 ore, mentre migliorano ancora i numeri sui ricoveri e quello sui guariti. I nuovi positivi di oggi sono +270 (ieri erano stati 294). Il maggior numero di nuovi positivi si registra in provincia di Reggio Calabria che dopo il calo di ieri, torna a registrare 97 nuovi contagi. Stesso numero registrato anche a Crotone mentre scende a Catanzaro con +13 positivi. Nessun nuovo caso a Vibo Valentia.

Il contagio in provincia di Cosenza

Nel cosentino, invece, i nuovi positivi sono 63 con una decisa diminuzione rispetto al dato di ieri quando si erano registrati oltre 200 nuovi casi. I nuoci positivi così distribuiti: 4 in Pronto Soccorso e 2 ricoveri, mentre i restati 57 nuovi pazienti sono a domicilio. Si segnalano anche 4 dimessi a domicilio e 5 decessi. Inoltre, un paziente del polo Covid di Cetraro è stato trasferito al reparto di Rianimazione dell’AO Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Come detto scende ancora il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 1.759 (ieri erano 2.536) che portano il totale dei test a 364.247. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 16.714.

Scendono i positivi, aumentano le vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, dopo diverse settimane scende il numero di persone attualmente positive al virus, sono 10.970, 54 in meno rispetto a ieri. Resta invece pesante il dato sui decessi. Le vittime totali salgono a 295 con altri 14 morti nelle ultime 24 ore: 6 Cosenza, quattro a Crotone, due a Reggio Calabria, uno a Catanzaro e uno a Vibo Valentia. Da ieri si registrano 310 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 5.449. Continua a scendere il numero dei ricoveri nei reparti ordinari e da ieri anche nelle unità di terapie intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 442 persone in totale, 400 nei reparti di malattie infettive (-5) e 42 in terapia intensiva (-1). Infine, scendono 10.528 le persone in isolamento domiciliare, 48 in meno rispetto a ieri. Nel numero sono comprese 313 persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 171.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 4.107 (106 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 968 (847 guariti, 121 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.653 (72 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.567 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 765 (702 guariti, 63 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 1025 (40 in reparto; 985 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 535 (522 guariti, 13 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 642 (16 ricoverati, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 302 (282 guariti, 20 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.263 (118 in reparto; 18 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.117 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.969 (2.892 guariti, 77 deceduti)

Altra regione o stato estero

CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione