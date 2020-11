Sanità, insediato il commissario Longo “legalità per i calabresi e diritto alla salute”

Si è insediato il neo commissario alla sanità calabrese che inizierà subito a lavorare “da dove parto? Bisogna vedere con i propri occhi, osservare e capire. A breve incontrerò anche Strada e Gratteri. Le difficoltà che incontrerò? Le consociamo tutti”.

.

CATANZARO – È arrivato nel primo pomeriggio a Germaneto il neo commissario alla sanitò Guido Longo, che di fatto inizia oggi il suo lungo e difficile percorso alla guida della sanità calabrese. Diverse le questioni che l’ex Prefetto di Vibo dovrà affrontare sin da subito, a cominciare dall’attuale emergenza coronavirus dal disavanzo e dalle prestazioni sanitarie sul territorio. Al suo arrivo a Catanzaro Longo si è fermato a parlare con i giornalisti “ai calabresi che chiedono una sanità migliore voglio dare innanzitutto un messaggio di legalità, perché la legalità porta servizi migliori, libertà di scelta e anche risparmio. Però c’è anche un’altra esigenza: quella di migliorare la strada della sanità in questa regione”. Queste le prime parole di Longo che aggiunge “speriamo di poter fare qualcosa di buona per la Calabria e per i calabresi. A breve incontrerò lo staff e inizieremo a lavorare e a capire”.

“Da dove parto? Bisogna vedere con i propri occhi, osservare e capire” ha detto Longo “poi si può partire sia sul piano della riorganizzazione che su quello dei debiti accumulati in questi anni” ha detto il commissario ad Acta della sanità in Calabria che aggiunge “è rilevante l’aspetto contabile amministrativo, ma lo è altrettanto la territorializzazione delle prestazioni sanitarie. Vedremo ciò che troveremo”. “Dicitur, si dice – ha detto ancora rispondendo ad una domanda sull’entità del debito – è un modo di dire che non mi piace”.

“Gino Strada? Mi fa piacere che ci sia anche lui, a breve mi metterò in contatto con lui. E a breve incontrerò anche Gratteri”. Le difficoltà che incontrerò? Le consociamo tutti – ha concluso Longo prima di dirigersi al terzo piano nell’ufficio che sul suo lavoro e sull’incarico del Governo precisa “non ho avanzato nessuna richiesta particolare, anche perché il nuovo decreto Calabria è abbastanza esaustivo”. Infine rispondendo ad una domanda sui collaboratori che lo affiancheranno nell’ incarico, il neo commissario ha detto che “ci guarderemo intorno e cercheremo di trovare le soluzioni migliori in assoluto”. Longo ha anche anticipato che incontrerà il presidente della Regione Calabria Nino Spirli.