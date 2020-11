Covid Hotel, in Calabria disponibili 493 posti letto. Nel cosentino 5 strutture

Sono 15 le domande di partecipazione arrivate in Regione sulle strutture alberghiere e ricettive da convertire in Covid Hotel per un totale di 493 posti letto disponibili

COSENZA – Sono 15 le domande di partecipazione pervenute, per un totale di 493 posti letto disponibili, dopo la manifestazione di interesse avviata dalla Regione Calabria per l’individuazione di strutture ricettive da adibire a “Covid hotel” che possano accogliere in modo dedicato pazienti asintomatici e paucisintomatici colpiti dal virus che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare e che serviranno a ridurre la pressione sui reparti ospedalieri. La Regione Calabria, lo scorso 20 novembre 2020, ha pubblicato una manifestazione di interesse 100 posti volta a creare una short list di strutture ricettive alberghiere. COSENZA – Sono 15 le domande di partecipazione pervenute,, dopo la manifestazione di interesse avviata dalla Regione Calabria per l’individuazione di strutture ricettive da adibire ache possanocolpiti dal virus che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare e che serviranno a. La Regione Calabria, lo scorso 20 novembre 2020, ha pubblicato unapervolta a creare una short list di strutture ricettive alberghiere.

«Gli operatori economici interessati – comunica la Protezione Civile regionale – hanno potuto presentare la propria offerta a partire dalle ore 9 di lunedì 23 novembre 2020. I posti letto devono essere distribuiti in tutte e cinque le province calabresi. Alla data odierna sono pervenute 15 istanze di partecipazione. Dopo un dettagliato esame della documentazione trasmessa, è stato al momento escluso un solo operatore. Nello specifico – informa ancora la Protezione Civile – si tratta di 5 strutture ricettive nella provincia di Catanzaro per un totale di posti letto pari a 354/200; 5 strutture ricettive nella provincia di Cosenza per un totale di posti letto pari a 162/300; 1 struttura ricettiva nella provincia di Vibo Valentia per un totale di posti letto 100/100; 1 struttura ricettiva nella provincia di Reggio Calabria per un totale di posti letto pari a 14/300; 1 struttura ricettiva nella provincia di Crotone per un totale di posti letto pari a 17/100». La Regione Calabria predisporrà sopralluoghi e approfondimenti al fine di verificare il numero delle stanze e l’idoneità dei locali di interesse. In caso di positivo del sopralluogo si potrà procedere alla stipula del contratto.