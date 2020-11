Trovati in possesso di 200 candelotti pirotecnici artigianali che, in caso accidentale, avrebbero potuto avere conseguenze micidiali

POLISTENA (RC) – I Carabinieri di Polistena hanno denunciato due reggini, di appena 21 e 17 anni, trovati in possesso di 200 candelotti pirotecnici artigianali. Gli agenti, durante i controlli ordinari, hanno fermato un’ autovettura con a bordo i due giovani, notando proprio ai piedi del passeggero due sacchi in plastica con numerosi candelotti, risultati essere materiale pirotecnico artigianale, privo di qualunque marchiatura e controllo di conformità.

Un carico importante, per un peso complessivo di circa 3,6 kg, che, in caso accidentale viste anche le pericolose modalità di trasporto, avrebbe potuto avere conseguenze micidiali. Il materiale è stato sequestrato e messo in sicurezza, per la successiva campionatura e sottoposizione ad analisi tecniche dei Ris di Messina.

I due giovani, incensurati, ed estranei ad ambienti criminali, dovranno rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria di Palmi e di Reggio Calabria del reato di trasporto di materiale esplodente non autorizzato.