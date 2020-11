Giù i contagi in Calabria (+294) ma altre 9 vittime, 7 a Cosenza. Nel cosentino +203 positivi

Calano i contagi in Calabria che scendono sotto quota 300, ma con circa 2.500 tamponi processati. Ancora alto il numero dei decessi con altre 9 vittime, 7 a Cosenza. Crescono i guariti e continuano a scendere i ricoveri.



.

COSENZA – Dopo tre giorni di costante crescita frenano i nuovi contagi in Calabria, con quasi 150 casi in meno rispetto a ieri, ma con un numero di tamponi in calo nelle ultime 24 ore con quasi 2.500 test processati. Resta sempre alto il numero delle vittime con altri 9 decessi. I nuovi positivi di oggi sono +294 (ieri erano stati 426). A pesare sulla crescita di oggi i nuovi positivi registrati in provincia di Cosenza che si mantengono ancora alti. Da ieri nel cosentino l’incremento è di +203 nuovi casi, appena 38 in meno rispetto al dato di ieri. Numeri di molto inferiori nelle altre 4 province che fanno registrare decisi miglioramenti. In quella di Crotone si sono registrati 38 positivi, 29 in quella di Catanzaro, 21 in quella di Reggio Calabria e solo 3 in quella di Vibo Valentia. Scendono i contagi e scende il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 2.536 (ieri erano 3.201) che portano il totale dei test a 362.488. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 16.444.

Altre 9 vittime, 7 a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 11.024 le persone attualmente positive al virus, 40 in più rispetto a ieri. Resta ancora negativo il dato sui decessi. Le vittime totali salgono a 281 con altri 9 decessi nelle ultime 24 ore: ben 7 a Cosenza e due a Reggio Calabria. Da ieri si registrano 245 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 5.139. Continua a scendere il numero dei ricoveri nei reparti ordinari mentre cresce di un’unità nelle terapie intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 448 persone in totale, 405 nei reparti di malattie infettive (-5) e 43 in terapia intensiva (+1). Infine, salgono 10.576 le persone in isolamento domiciliare, 44 in più rispetto a ieri. Nel numero sono comprese 313 persone residenti in altre regioni o stati esteri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 142.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 4.050 (109 in reparto AO Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.893 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 962 (847 guariti, 115 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.684 (71 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.597 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 721 (659 guariti, 62 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 956 (40 in reparto; 916 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 507 (498 guariti, 9 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 698 ( 16 ricoverati, 682 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 246 (228 guariti, 18 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.356 (117 in reparto; 22 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 3.208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.779 (2.703 guariti, 76 deceduti)

Altra regione o stato estero

CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.