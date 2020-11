Coronavirus: nel vibonese altre due vittime, 19 in totale da inizio pandemia

Continua a salire il bilancio dei decessi causati dalle complicazione dovute al Covid 19. Nel territorio vibonese si registrano due nuove vittime

VIBO VALENTIA – I due decessi hanno interessato due persone del piccolo borgo montano di San Nicola da Crissa. Dopo la 90enne deceduta venerdì allo “Jazzolino” di Vibo, si è spento un uomo di 78 anni residente in paese che nei giorni scorsi era risultato positivo al test. Il pensionato, molto conosciuto in paese, da qualche mese soffriva di altre malattie ma il Covid ne ha aggravato le condizioni portandolo alla morte. A nulla è servito l’arrivo dei sanitari, chiamati nella serata di ieri dai familiari quando la situazione si è complicata. I funerali si terranno domani in forma privata. Nel Vibonese sono 19 le vittime dall’inizio della pandemia.