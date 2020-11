In Calabria da ieri +426 contagi e altre 13 vittime. Nel cosentino altri 241 positivi

Scende leggermente il numero dei nuovi contagi in Calabria che restano sopra quota 400 con altri 3.200 tamponi processati. Nuovo pesante incremento in provincia di Cosenza con +241 nuovi contagi. Altra giornata pesante per i decessi con 13 vittime nelle ultime 24 ore. Scendono i ricoveri



.

COSENZA – Leggera decrescita dei contagi in Calabria che restano comunque sopra quota 400 anche se oggi c’è da registrare un novo pesante bilancio di vittime con 13 decessi. Per la prima volta in un solo giorno si sono registrati decessi in tutte e cinque le province calabresi. I nuovi positivi di oggi sono +426 (ieri erano stati 468). A pesare sulla crescita di oggi una nuova decisa impennata di contagi in provincia di Cosenza che oggi conta +241 nuovi casi, 47 in più rispetto al dato già alto ieri. A seguire c’è la provincia di Reggio Calabria che invece fa registrare un miglioramento con 71 nuovi contagi (ieri erano 119, due giorni fa 164). In provincia di Crotone oggi registra un aumento di +59. Numeri più bassi in provincia di Catanzaro con 49 nuovi positivi e in quella di Vibo Valentia con appena 6 casi. Resta sopra quota 3mila il numero di tamponi processati da ieri: ne sono stati analizzati 3.201 in più (ieri erano 3.147) che portano il totale dei test a 359.95. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 16.150.

Asp Cosenza ,richieste tamponi solo al C.O.T.

Intanto continua incessantemente l’attività di effettuazione di test molecolari mediante i tamponi da parte dell’A.S.P. di Cosenza, supportata anche dal Laboratorio Biomolecolare campale dell’Esercito Italiano allestito nell’ambito dell’Ospedale da Campo di Vaglio Lise a Cosenza, in grado di processare oltre 160 tamponi molecolari al giorno, restituendo il referto entro 24 ore dalla consegna dei campioni. Tutte le richieste di esecuzione di tampone per indagine molecolare SARS-Cov2 dovranno essere indirizzate alla Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) di Cosenza al numero 0984.835585-

13 decessi, due a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 10.984 le persone attualmente positive al virus, 162 in più rispetto a ieri. Altro dato estremante negativo è nel numero dei decessi che non si arrestano da oltre un mese. Le vittime totali salgono a 272 con altri 13 decessi nelle ultime 24 ore: cinque a Reggio Calabria, tre a Crotone, due a Cosenza, due a Catanzaro e uno a Vibo Valentia.

Scendono i ricoveri

Da ieri si registrano 251 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 4.894. Nota positiva nel numero dei ricoveri che che scende sia nei reparti ordinari che nelle unità di terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 452 persone in totale, 410 nei reparti di malattie infettive (-22) e 42 in terapia intensiva (-2). Infine, salgono 10.532 le persone in isolamento domiciliare, 186 in più rispetto a ieri. Nel conteggio sono comprese anche 313 persone residenti in altre Regioni italiani o stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 3. 923 (125 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 9 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3.759 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 886 (778 guariti, 108 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.655 (67 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.572 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 721 (659 guariti, 62 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 918 (39 in reparto; 879 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 507 (498 guariti, 9 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 697 (16 ricoverati, 681 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 244 (226 guariti, 18 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.511 (117 in reparto; 24 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 3.361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.603 (2.529 guariti, 74 deceduti)

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.