Commissario, iniziato un nuovo CDM. Senatori (Iv) ‘occupano’ la Regione “restiamo qui fino alla nomina”

“Abbiamo deciso con il collega Magorno di autonominarci commissari alla sanità finchè Conte e Speranza non prenderanno in mano la situazione per individuare una figura autorevole”. Alle 17.30 è iniziata l’ennesima riunione in Consiglio dei Ministri per la scelta del nuovo commissario ad acta della sanità calabrese.

CATANZARO – Saltata l’ennesima nomina del commissario ad acta della sanità calabrese, l’infuocato dossier Calabria è tornato nuovamente sui banchi del Consiglio dei Ministri. Una nuova riunione, iniziata alle 17.30, proverà a mettere la parola fine alla travagliata vicenda. Il tutto mentre in Calabria i senatori di Italia Viva Silvia Vono ed Ernesto Magorno sono in presidio stabile alla Regione a Catanzaro e in queste ore stanno occupando simbolicamente l’ufficio del commissario ad acta della sanità calabrese. “La vicenda della sanità calabrese è talmente grave che non è più possibile stare a guardare senza prendere una decisione: stiamo rasentando il ridicolo con la telenovela della nomina del commissario”. I senatori calabresi di Italia Viva sono in presidio stabile alla Regione a Catanzaro e in queste ore stanno occupando simbolicamente l’ufficio del commissario ad acta della sanità calabrese. “Ci resteremo sino a quando il presidente Conte e il ministro Speranza non prenderanno in mano la situazione, individuando una figura autorevole che possa dare ai calabresi la gestione sanitaria più adeguata”, così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone.

“Italia Viva – ha spiegato Vono in un videomessaggio – ha deciso di attivare un sit-in fino a quando il governo non sblocca questa situazione, che rasenta il ridicolo. Non abbiamo un commissario da piu’ di un mese e si alternano di nomi che poi rinunciano o vengono improvvisamente cambiati dal governo. La nostra idea e’ quella di dare un aiuto vero alla sanita’ calabrese, che non puo’ piu’ restare allo sbando”. “Abbiamo deciso con il collega Magorno – ha proseguito la senatrice di Iv – di autonominarci commissari alla sanità e infatti noi di Italia Viva siamo qui, in questo ufficio, per ricevere le istanze dei calabresi. la nostre ministre Bellanova e Bonetti si muoveranno direttamente con il governo per chiedere l’immediata nonnina del commissario se non è possibile che restiamo noi a presidiare La Calabria ha bisogno di una polita seria, di una sanita’ che non sia piu’a’ in emergenza. Attendiamo risposte dal governo: il governo – conclude Vono – e’ stato messo in mora parecchio tempo fa, non e’ piu’ il caso di attendere”.