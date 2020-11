Nuova risalita dei contagi in Calabria: +468 positivi, 187 nel cosentino. Altre 5 vittime

I nuovi contagi in Calabria salgono abbondantemente sopra quota 450 con oltre 3mila tamponi analizzati. Nuova crescita di casi in provincia di Cosenza con quasi 200 positivi in più. E continua a salire ancora il numero delle vittime con altri 5 decessi



.

COSENZA – Dopo due giorni con numeri sotto quota 400, c’è un nuova decisa risalita dei contagi in Calabria, anche a fronte di un incremento di tamponi analizzati, rispetto ai due giorni precedenti, che tornano sopra quota 3mila. I nuovi positivi di oggi sono +468 (ieri erano stati 397 mentre due giorni fa 335). A pesare sulla crescita di oggi il nuovo incremento di contagi in provincia di Cosenza che oggi conta +187 nuovi casi, 85 in più rispetto a ieri. A seguire c’è la provincia di Reggio Calabria che invece fa registrare un miglioramento con 119 nuovi contagi (ieri 164) mentre crescono in quella di Crotone che oggi registra un aumento di +87. Numeri più bassi in provincia di Catanzaro con 51 nuovi positivi e in quella di Vibo Valentia con +24. Come detto sale sopra 3mila il numero di tamponi processati da ieri: ne sono stati analizzati 3.147 in più (ieri erano 2.608) che portano il totale dei test a 356.751. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 15.724.

Altri 5 decessi, due a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 10.822 le persone attualmente positive al virus, 356 in più rispetto a ieri. Non si arrestano purtroppo nemmeno i decessi. Le vittime totali salgono a 259 con altri 5 decessi nelle ultime 24 ore: due a Cosenza, due a Catanzaro e uno a Reggio Calabria. Da ieri si registrano 107 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 4.643. Unica nota positiva il numero dei ricoveri che sale di poco nei reparti ordinari mentre scende di un’unità in terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 476 persone in totale, 432 nei reparti di malattie infettive (+4) e 44 in terapia intensiva (-1). Infine, salgono 10.346 le persone in isolamento domiciliare, 353 in più rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 3. 687 (123 in reparto AO Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 13 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 3.523 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 881 (775 guariti, 106 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.612 (75 in reparto; 16 in terapia intensiva; 1.521 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 715 (655 guariti, 60 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 869 (41 in reparto; 828 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 497 (491 guariti, 6 deceduti).- Vibo Valentia: CASI ATTIVI 701 (18 ricoverati, 683 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 234 (217 guariti, 17 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.640 (127 in reparto; 25 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.478 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.403 (2.334 guariti, 69 deceduti)

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 17 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.