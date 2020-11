A2: domani chiusura rampe in direzione nord, dello svincolo di Altilia Grimaldi

La chiusura è legata ai lavori dell’adeguamento del plano altimetrico del tracciato in corrispondenza del sottopasso autostradale dello svincolo di Altilia – Grimaldi

COSENZA – Domani, lunedì 30 novembre saranno chiuse al transito le rampe in ingresso e di uscita in direzione nord dello svincolo di Altilia Grimaldi. A renderlo noto è l’Anas e la chiusura è per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito in provincia di Cosenza.

Le attività riguarderanno la posa in opera della travi per l’adeguamento del plano altimetrico del tracciato in corrispondenza del sottopasso autostradale dello svincolo di Altilia – Grimaldi. Nel dettaglio la chiusura domani è prevista nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 16:00, e sarà in vigore la chiusura al transito delle rampe in ingresso e di uscita in direzione nord dello svincolo di Altilia Grimaldi (km 287,727).

Il traffico veicolare autostradale proveniente da Reggio Calabria in uscita allo Svincolo di Altilia – Grimaldi dovrà proseguire ed uscire al successivo svincolo autostradale di “Rogliano” e immettersi in direzione Reggio Calabria con uscita Altilia-Grimaldi.

Il traffico veicolare per immettersi in A2 in direzione Nord potrà immettersi in direzione Reggio Calabria raggiungere il successivo svincolo autostradale di “San Mango D’Aquino” ed invertire il senso di marcia in direzione Salerno.