Rapinato dipendente delle Poste, aveva con sé i contanti delle pensioni

Il portavalori non passava nei vicoli e così il dipendente ha parcheggiato ed è sceso per consegnare il denaro alla filiale quando si è trovato davanti una persona armata di pistola

PIZZO (VV) – Nel centro di Pizzo, per arrivare all’ufficio postale, il furgone portavalori non passa e così il dipendente ha fermato il mezzo in piazza della Repubblica. Il dipendente postale pertanto, impossibilitato a raggiungere l’ufficio per via dei vicoletti che non ne consentono l’accesso, è sceso ed ha iniziato a dirigersi verso il locale a piedi. Ad un tratto, imboccata una stradina interna è stato avvicinato da una persona con il volto travisato e armata, che gli ha puntato contro la pistola e l’ha costretto a consegnare il denaro.

Il rapinatore si è dileguato tra le viuzze circostanti e i carabinieri, avvisato dallo stesso impiegato hanno cinturato il centro storico ma al momento del bandito nessuna traccia. Il dipendente delle Poste aveva con sé i contanti delle pensioni da consegnare alla filiale della città.