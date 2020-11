Sbloccate le assunzioni di medici e infermieri. Covid hotel, già arrivate 14 istanze

Agli emendamenti al Decreto Calabria, approvati dalla commissione Affari sociali della Camera, si autorizza il reclutamento di nuovi medici, infermieri e operatori sanitari nelle strutture della regione. Intanto novità dalla manifestazione di interesse per i Covid hotel

CATANZARO – La Commissione Affari sociali della Camera, ha autorizzato nel Decreto Calabria, il reclutamento di nuovi medici, infermieri e operatori sanitari nelle strutture della regione. Soddisfatto il presidente ff Spirlì sulla decisione di sbloccare il turnover del personale sanitario e sociosanitario: «Le nostre richieste sono state finalmente accolte».

«Si tratta – aggiunge Spirlì – di un primo segno di distensione in un campo che, in questi giorni, ci vede combattenti impegnati in prima linea per la tutela della salute della nostra gente di Calabria. La Giunta e io ci auguriamo che questo primo passo, figlio di costanti interlocuzioni con il Governo, sia foriero di ulteriori importanti decisioni in campo sanitario. Le colpe di molti non possono minare il diritto alla salute dei calabresi né le legittime aspettative di tutti quei professionisti della sanità che, pur avendo dedicato anni allo studio e alla preparazione, si trovano ignobilmente parcheggiati, mentre della loro professionalità c’è un gran bisogno. Continueremo a dialogare con tutti coloro i quali siano disponibili a farlo pur di rendere alla Calabria una sanità dignitosa e sorella delle migliori in Italia»-

Covid Hotel, pubblicata la manifestazione di interesse

Sono già pervenute 14 istanze di partecipazione dopo la pubblicazione della manifestazione di interesse da parte della Regione Calabria, lo scorso 20 novembre 2020, per creare una short list di strutture ricettive alberghiere utili ad assicurare l’ospitalità a soggetti positivi al Covid-19 asintomatici o paucisintomatici e a soggetti che devono osservare quarantena domiciliare.

Dopo un dettagliato esame della documentazione trasmessa è stato al momento escluso un solo operatore. Il dettaglio delle offerte fa sapere la protezione civile calabrese è di:

Catanzaro: posti letto da ricercare 300, offerte pervenute: 354;

Cosenza: posti letto da ricercare 300, offerte pervenute 155;

Crotone: posti letto da ricercare 200, offerte pervenute: 17;

Reggio Calabria: posti letto da ricercare 300, offerte pervenute: 14;

Vibo Valentia: posti letto da ricercare 200, offerte: pervenute 100».

«La Regione Calabria – spiega ancora la Protezione Civile – predisporrà sopralluoghi e approfondimenti al fine di verificare il numero delle stanze e l’idoneità dei locali di interesse. Ad esito positivo del sopralluogo si potrà procedere alla stipula del contratto. Si invitano gli operatori economici interessati ad avanzare la propria offerta a partire dalle ore 9:00 di lunedì 23.11.2020. La presente manifestazione di interesse volta all’apertura della short list rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2021, salvo eventuali proroghe espresse dall’U.O.A. Prevenzione Pianificazione e Gestione dell’Emergenza – Protezione Civile, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente». La documentazione è disponibile sul sito dedicato all’emergenza coronavirus rcovid19.it. Si invitano gli operatori economici interessati ad avanzare le loro proposte scaricando la relativa documentazione al link sottostante.