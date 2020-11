In Calabria +335 nuovi contagi. Sale il numero delle vittime (+7), scendono i ricoveri

Stabile il dato sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria con in leggero incremento rispetto a ieri. Cresce il numero delle vittime con altri 7 decessi, 4 avvenuti a Cosenza. Scende ancora il dato sui ricoveri



.

COSENZA – Leggera risalita dei nuovi contagi in Calabria dove si conferma comunque il trend in discesa degli ultimi giorni con un diminuzione dei ricoveri anche se torna salire anche il numero dei decessi rispetto al dato di ieri. I nuovi positivi di oggi sono 335 (ieri erano stati 307) e il maggior numero di nuovi casi sono stati rilevati nella provincia di Reggio Calabria con 131 positivi in più, seguita da quella di Cosenza con 82 nuovi contagi e da quella di Crotone con +53 casi. A seguire c’è la provincia di Catanzaro con 46 nuovi positivi e quella di Vibo Valentia con +23. Scende da ieri il numero di tamponi processati: ne sono stati analizzati 2.749 in più (ieri erano 3.208) che portano il totale dei test a 350.996. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 14.859.

Altri 7 decessi, 4 a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 10.264 le persone attualmente positive al virus, 129 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 250 con altri 7 decessi nelle ultime 24 ore: quattro a Cosenza, due a Reggio Calabria e uno a Catanzaro. Da ieri si registrano 199 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 4.345.

Calano ancora i ricoveri

Cala ancora il dato sui ricoveri nei reparti. Negli ospedali calabresi ci sono 468 persone in totale, 425 nei reparti di malattie infettive (-4) e 43 in terapia intensiva (+1). Infine, salgono a 9.796 le persone in isolamento domiciliare, 132 in più rispetto a ieri. Di questi 357 sono persone residenti fuori regione o di altro Stato. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 73. Infine sono 9.664 le persone in isolamento domiciliare, stesso dato di ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3. 420 (120 in reparto AO Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3.256 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 859 (755 guariti, 104 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.554 (74 in reparto; 15 in terapia intensiva; 1.465 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 661 (603 guariti, 58 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 833 (40 in reparto; 793 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 387 (381 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 671 (15 ricoverati, 656 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 229 (214 guariti, 15 deceduti)

Reggio Calabria

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 3.473 (125 in reparto; 24 P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 3.313 n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.287 (2.221 guariti, 66 deceduti)

Altra Regione o stato estero: Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.