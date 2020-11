Covid, Ferrara (M5s): “UE si attivi per maggior coordinamento e ristori a imprese colpite”

L’europarlamentare: “bisogna certamente evitare di ripetere gli errori già visti a Ferragosto, ma non possono non preoccupare le conseguenze per il settore sciistico che comporta un indotto economico, lavorativo e sociale importante per diversi Stati membri”

BRUXELLES – “Le prossime vacanze di Natale rischiano di diventare un appuntamento da temere piuttosto che un’occasione per festeggiare, ragion per cui urge una strategia europea concordata al fine di appiattire la curva del contagio entro limiti gestibili per poi consentire un allentamento pilotato delle misure restrittive prese per combattere la diffusione del Coronavirus. Bisogna certamente evitare di ripetere gli errori già visti a Ferragosto, ma non possono non preoccupare le conseguenze per il settore sciistico che comporta un indotto economico, lavorativo e sociale importante per diversi Stati membri. Soltanto attraverso un approccio comune e coordinato a livello europeo si potrà salvaguardare la stagione e migliaia di operatori del settore. Per questa ragione abbiamo presentato una interrogazione alla Commissione europea chiedendo un approccio coordinato, linee guida e protocolli comuni europei per garantire l’eventuale accesso agli impianti sciistici in tutti gli Stati membri. Inoltre, ci aspettiamo misure straordinarie come forma di ristoro e di sostegno nei confronti degli operatori del settore qualora gli impianti sciistici dovessero rimanere chiusi”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.