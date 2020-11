Sbarco di migranti: fermati due presunti scafisti, sono russi

Alle prime ore di oggi unità navali della Guardia di Finanza in attività di controllo delle acque nazionali hanno intercettato una barca a vela in navigazione alla volta della costa italiana

VIBO VALENTIA – Nella giornata di ieri un aereo della Guardia Costiera svedese operante in ambito Frontex ha individuato fra le imbarcazioni in navigazione, alcuni natanti sospetti, segnalandoli alla Guardia di Finanza. Immediatamente, è stato predisposto e orientato un dispositivo di controllo che, malgrado le condizioni di mare non ottimali, hanno intercettato attorno alle 04:40 di stamattina, a poche miglia di Capo Colonna la barca a vela, un 13 metri battente bandiera statunitense inequivocabilmente diretto verso la costa dove i responsabili del traffico contavano, come in situazioni analoghe, di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce, una volta sbarcati.

I militari hanno sorpreso alla conduzione dell’imbarcazione due uomini di nazionalità russa, i quali, vista l’impossibilità di darsi alla fuga o confondersi con i trasportati, si sono dimostrati collaborativi e hanno seguito gli operanti della Guardia di Finanza, che hanno scortato la barca vela sino al vicino porto di Crotone.

In porto, dove sono giunti poco dopo le 08:00, sono iniziate subito le operazioni di polizia tese a mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria i 2 sospetti, acquisire a bordo elementi utili circa l’organizzazione del traffico, che sarebbe iniziato da Antalya in Turchia quattro giorni fa, e per identificare e assistere i migranti, 52 persone fra cui anche alcune donne e minori, di provenienza irachena e iraniana, con tutte le cautele del caso, anche in relazione alla situazione della pandemia in atto.