Narciso Mostarda è il nome scelto come commissario ad Acta della sanità calabrese

Direttore generale della Asl Roma 6 sarebbe lui il manager (area Pd) scelto dal Governo per rimettere in ordine i conti e gestire la sanità calabrese. Ma il confronto sulla sua nomina è ancora in corso sia tra i ministri che con i rappresentanti della Regione Calabria

.

COSENZA – Il nome nuovo scelto dal Governo per la carica di commissario ad Acta della sanità calabrese è quello di Narciso Mostarda. Sarebbe lui infatti il profilo scelto da Palazzo Chigi per uscire dall’empasse e gradito in particolar modo sia dal Pd che da LeU. Il nome di Mostarda è stato proposto dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ed ha avuto l’ok di Speranza. Ma non è ancora detto che questa sera arrivi il suo incarico. A quanto si apprende da fonti di governo, a Consiglio dei ministri ancora in corso, si starebbe si valutando il suo nome ma è ancora in corso un confronto sia tra i ministri che con i rappresentanti della Regione Calabria. Dunque dal governo dicono che è ancora “prematuro” dare per acquisita la scelta anche se la fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Chi è Narcisio Mostarda

Nato ad Anagni, Mostarda ha 58 anni e si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso la Sapienza di Roma. Ha conseguito, sempre con lode, la specializzazione in Neuropsichiatria infantile e il master di II livello in Management ed innovazione nelle aziende sanitarie. Ha esercitato la professione di psicoterapeuta e insegnato sempre presso la Sapienza presso il corso di laurea Infermieristica e successivamente ha ricoperto ruoli dirigenziali all’interno delle Asl di Frosinone e Roma. Nel 2009 è stato assessore del Pd nel Comune di Frosinone mentre nel 2016 è stato nominato direttore generale della Asl H, la numero 6, di Roma. Tra gli altri incarichi anche quello di direttore UOC Servizi Socio Sanitari Asl Frosinone in staff alla direzione generale. Si è occupato della gestione straordinaria e temporanea dell’Ospedale Israelitico di Roma ed è stato componente della Commissione Nazionale LEA.

Salvini “si scelga un nome calabrese”

“Con tutto il rispetto per un dirigente della sanità di Zingaretti, la Lega continua a ritenere che la scelta migliore per la Calabria sia quella di un manager o di un medico calabrese, che già conosce la realtà da risanare” ha twittato il leader della Lega Salvini.