Contagi in discesa in Calabria: +307 positivi. In calo anche ricoveri e terapie intensive

Continua a calare il dato sui nuovi contagi in Calabria e scende anche il numero delle vittime, anche se da ieri si registrano altri 4 decessi, e quello dei ricoveri. Sono poco più di 300 i nuovi positivi a fronte di 3.200 tamponi effettuati

.

COSENZA – Scende a poco più di 300 il numero dei nuovi contagi registrati in Calabria a fronte di un aumento consistente dei tamponi. I nuovi positivi di oggi sono 307 (ieri erano stati 320). Il maggior numero di nuovi casi arrivano ancora una volta dalla provincia di Cosenza con +129 e da quella di Reggio Calabria con 135 positivi in più. Numeri molto più bassi nella provincia di Catanzaro con 36 positivi, ancora meno in quella di Vibo Valentia con 6 e Crotone con appena un positivo. Dopo i cali di sabato e domenica torna a salire il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 3.208 in più (ieri erano 2.056) che portano il totale dei test a 348.247. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 14.524.

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 10.135 le persone attualmente positive al virus, 11 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 243 con altri 4 decessi nelle ultime 24 ore: uno a Cosenza, due a Catanzaro e uno a Reggio Calabria. Da ieri si registrano 314 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 4.146.

Calano ricoveri e terapie intensive

Dopo settimane di costante aumento per la prima volta calano sia gli ingressi nei reparti che in terapia intensiva. Negli ospedali calabresi ci sono 433 persone in totale, 429 nei reparti di malattie infettive (-6) e 42 in terapia intensiva (-5). Infine, salgono a 9.578 le persone in isolamento domiciliare, 261 in più rispetto a ieri. Di questi 357 sono persone residenti fuori regione o di altro Stato. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 73. Infine sono 9.664 le persone in isolamento domiciliare, stesso dato di ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3. 345 (126 in reparto Azienda opsedaliera di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 3.176 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 852 (752 guariti, 100 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.510 (69 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 660 (603 guariti, 57 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 819 (40 in reparto; 779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 348 (342 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 648 (15 ricoverati, 633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 228 (213 guariti, 15 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.500 (123 in reparto; 29 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 12 in terapia intensiva; 3.336 n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.129 (2.065 guariti, 64 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.