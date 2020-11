Interrogatorio di garanzia per l’ex presidente del consiglio regionale Tallini

L’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini è arrivato al tribunale di Catanzaro per l’interrogatorio di garanzia dopo l’arresto avvenuto nei giorni scorsi. Il Consiglio regionale si riunirà venerdì per la presa d’atto delle dimissioni e la surroga alla nomina con il primo candidato dei non eletti nel collegio Centro nella lista Forza Italia

CATANZARO – L’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini è arrivato al tribunale di Catanzaro per l’interrogatorio di garanzia al quale si è sottoposto dopo l’arresto avvenuto nei giorni scorsi a seguito dell’operazione dei carabinieri dei Comandi provinciali di Catanzaro e di Crotone denominata Farmabusiness su richiesta della Dda. Tallini accusato di associazione mafiosa e scambio elettorale. Secondo l’accusa avrebbe ottenuto la promessa di voti alle elezioni del Consiglio regionale del novembre 2014 dagli esponenti della cosca di ‘ndrangheta di Cutro riconducibile a Nicolino Grande Aracri in cambio di favori. Secondo il gip Tallini “spendeva il suo ruolo di assessore regionale uscente per favorire la conclusione dell’iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività del Consorzio FarmaItalia riconducibile alla cosca Grande Aracri”. Per rispetto della funzione del Giudice per le Indagini Preliminari che procederà oggi al suo interrogatorio di garanzia, Tallini ha ritenuto di non dover rilasciare o anticipare alcuna dichiarazione sui contenuti degli argomenti difensivi che riferirà oggi nell’interrogatorio al quale è presente anche il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Capomolla.

Venerdì il consiglio regionale e la nomina del dopo Tallini

Con Tallini, c’è l’avvocato Vincenzo Ioppoli, difensore del consigliere regionale della Calabria che nei giorni scorsi aveva comunicato di essere stato delegato dal proprio assistito a rassegnare formalmente le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Regionale, non potendo una così alta carica istituzionale risultare appannata dall’indagine in corso (poi certificate dal Governo). Tallini si è anche dimesso da Vice-Coordinatore Regionale e Coordinatore Provinciale del Movimento Politico Forza Italia. Questa mattina, la Conferenza dei Capigruppo coordinata dal vicepresidente del Consiglio Morrone, ha fissato la prossima seduta dell’Assemblea per venerdì e sabato dove sarà eletto il successore di Tallini. All’esame dell’Aula anche l’assestamento di bilancio (che rientra fra le pratiche urgenti ed indifferibili) e l’approvazione dei rendiconti di una serie di enti sub-regionali. “Preso atto della celerità con cui è pervenuto il provvedimento di sospensione da parte del Governo – ha detto Morrone in apertura dei lavori – manifesto piena solidarietà al presidente Tallini che, sono certo, saprà far valere le proprie ragioni e riuscirà a dimostrare la sua estraneità rispetto ai fatti contestati. Abbiamo assoluta fiducia nella magistratura che, senza dubbio, farà il suo lavoro con serenità e senza pregiudizio. Questa legislatura – ha concluso Morrone – è stata segnata da eventi straordinari e drammatici, dalla pandemia, alla morte della Presidente Santelli fino alle ultime vicende, eventi che impongono a tutti noi, anche in questa ultima fase, il massimo impegno nel segno della sinergia e della collaborazione bipartisan”.