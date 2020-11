Psr, avviati pagamenti per oltre 8 milioni al comparto agricolo calabrese

Le risorse legate a misure di superficie e strutturali. L’Assessore Gallo: “garantiamo liquidità agli agricoltori”

CATANZARO – Continuare a garantire liquidità al settore agroalimentare. E’ questo l’obiettivo della Regione Calabria, che punta così a salvaguardare il settore primario, ancor più nella fase di grande difficoltà presente. A tal proposito, l’organismo pagatore Arcea, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, lo scorso martedì ha mandato in pagamento il kit decreto n. 102, un saldo automatizzato relativo a diverse annualità delle misure a superficie del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, tra le quali la misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, la 11 “Agricoltura biologica”, la 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” e la 14 “Benessere degli animali”, per un valore complessivo di 431.621,10 euro, in favore di 189 beneficiari.

Contestualmente, si sta procedendo al pagamento del decreto n. 103, grazie al quale verranno erogati 7.798.939,01 euro in favore di 579 beneficiari, per misure sia a superficie sia strutturali, queste ultime in particolare relative alle misure 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” e 19 “Gruppi di azione locale”. In totale, risorse per oltre 8.200.000 euro. «Ci stiamo adoperando – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – per garantire il proprio sostegno al settore agroalimentare che, nonostante le forti penalizzazioni dovute alla pandemia, continua a trainare l’economia regionale. Dall’inizio dell’anno ad oggi Arcea ha immesso nel circuito della liquidità più di 180 milioni. Il lavoro degli uffici regionali proseguirà senza sosta, per assicurare certezze e risorse al mondo agricolo calabrese».