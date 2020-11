‘Inverno’, il corto calabrese potrebbe avere una nomination agli Oscar

Il cortometraggio del giovane regista pugliese, fino ad oggi ha conquistato 70 selezioni ufficiali e oltre 30 riconoscimenti nel mondo, risultando il lavoro italiano più premiato del 2020

COSENZA – “Inverno” di Giulio Mastromauro, (titolo internazionale “Timo’s winter”), il cortometraggio prodotto dalla calabrese Indaco Film, Zen Movie, Wave Cinema e Diero Film, già premiato con il David di Donatello potrebbe arrivare fino alle nomination Oscar per i corti. L’opera racconta la scoperta del dolore nell’infanzia e commuove attraverso un intimo spaccato di vita di una famiglia di giostrai e di Timo, il piccolo protagonista il cui sguardo carico di malinconia dice più di mille parole.

Il film racconta del piccolo Timo, giovanissimo membro di una comunità greca di giostrai, che dopo la perdita della mamma si prepara ad affrontare l’inverno aiutando i parenti nello smantellamento del loro villaggio. Il luna park, che nell’iconografia tradizionale è associato a situazioni oniriche e fantasiose oppure a scenari horror, è qui restituito alla sua realtà, quella del lavoro pesante e di un nomadismo faticoso e incerto. Mastromauro ne trae ispirazione per condividere un drammatico episodio personale.

“Ho raccontato la mia storia – ha spiegato Mastromauro – con il desiderio che potesse diventare di altri, ma non avrei mai immaginato facesse il giro del mondo”. Il regista che nella pellicola ha inserito tratti autobiografici ha sottolineato come ‘questa è una piccola magia del film che mi rende orgoglioso e grato. In questo momento vorrei condividere il successo con tutti coloro che mi hanno supportato, in particolare con la comunità dei giostrai e dei circensi cui sono legato da affetto e riconoscenza e che sta attraversando un momento di grande difficoltà”.