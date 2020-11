In un giorno 17 morti in Calabria, mai così tanti. Scendono i nuovi contagi +321

Scende sotto quota 400 il dato sui nuovi contagi in Calabria dove però si registra il record di vittime: 17 da ieri in un solo giorno, 3 in provincia di Cosenza. Sono 321 i nuovi contagi registrati oggi a fonte di poco più di 2mila tamponi. In provincia di Cosenza 139 nuovi positivi



COSENZA – Scende sotto quota 400 il numero dei nuovi contagi in Calabria a fronte di un minor numero di tamponi processati come avviene sempre nel fine settimana, ma purtroppo oggi si registra il record negativo di morti: 17 in un solo giorno, non era mai accaduto. I nuovi positivi di oggi sono 321 (ieri erano stati 444). Il maggior numero di nuovi casi arriva dalla provincia di Cosenza con +139 e da quella di Reggio Calabria con 120 positivi in più. Seguono la provincia di Vibo Valentia con 43 positivi in più e quella di Catanzaro con 19. nessun nuovo caso in provincia di Croton. Come detto scende il numero di tamponi processati: da ieri ne sono stati analizzati 2.056 in più (ieri erano 2.426 ) che portano il totale dei test a 345.039. Con l’incremento odierno nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, i contagi totali salgono a 13.896.

Record di decessi in un solo giorno

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 10.058 le persone attualmente positive al virus, 88 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 239 con altri 17 decessi nelle ultime 24 ore: 7 a Catanzaro, 3 a Cosenza, 4 a Reggio Calabria e 3 a Vibo Valentia. Da ieri si registrano 216 guariti in più (44 di questi sono migranti) che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 3.832. Negli ospedali calabresi ci sono 482 persone in totale, 435 nei reparti di malattie infettive (+2) e 47 in terapia intensiva (+0): 89 sono a Catanzaro (compresi 17 pazienti in terapia intensiva), 165 a Cosenza e nei poli Covid della provincia (comprese 16 persone in terapia intensiva), 161 a Reggio Calabria e Gioia Tauro (comprese 13 persone in terapia intensiva), 53 a Crotone e 14 a Vibo Valentia.

Infine, salgono a 9.578 le persone in isolamento domiciliare, 261 in più rispetto a ieri. Di questi 357 sono persone residenti fuori regione o di altro Stato. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 73. Infine, salgono a 9.664 le persone in isolamento domiciliare, 86 in più rispetto a ieri. Di questi 313 sono persone residenti fuori regione o di altro Stato.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 3.226 (121 in reparto AO Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3.061 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 842 (743 guariti, 99 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.501 (72 in reparto; 17 in terapia intensiva; 1.412 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 633 (578 guariti, 55 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 893 (53 in reparto; 840 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 273 (267 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 646 (14 ricoverati, 632 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 224 (209 guariti, 15 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.567 (123 in reparto; 25 P.O di Gioia Tauro; 13 in terapia intensiva; 3.406 n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.927 (1.864 guariti, 63 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 313 (313 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 172 (171 guariti,1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.