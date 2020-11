Bonus pc e internet 500 euro per i cittadini con Isee fino a 20.000 euro. Vediamo quali sono i requisiti e come fare domanda per ottenerlo

COSENZA – L’attesa è finita: anche le famiglie meno digitalizzate potranno ricevere degli sconti richiedendo il bonus pc, tablet e internet, dopo che la Commissione Europea ha dato il via libera ai voucher previsti dall’Italia destinando un totale di 204 milioni di euro.

La strategia per la connettività è stata messa in atto da Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.), una società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico che fa parte del gruppo Invitalia. Operativa dal 2005, è il soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo.

Il bonus doterà le famiglie di una rete internet a banda larga e, contestualmente, anche di un pc o di un tablet. Durerà un anno ma sarà possibile richiederlo fino a esaurimento scorte.

Si tenga anche conto che le risorse sono distribuite su base regionale, non nazionale e privilegiano il Sud Italia; alla Sicilia quasi il 20% delle risorse disponibili, 18.6% riguarda la Campania; Puglia con circa il 14% e Calabria con il 7,56%.

Requisiti per poter usufruire del bonus

Infratel comunica che Il voucher è un aiuto alle famiglie più indigenti con un Isee sotto i 20.000 euro. Per queste famiglie viene riconosciuto un contributo massimo di 500 euro. (200 euro per la connettività e 300 euro per tablet o pc in comodato d’uso). Per le famiglie con Isee inferiore a 50mila euro: 200 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps (tutte le tecnologie incluso satellite).

Al momento l’utente è obbligato a prendere entrambe le cose: sia un dispositivo a scelta sia la connessione. Il bonus dovrebbe servire a coprire eventuali costi di attivazione e la fornitura di relativi dispositivi elettronici (come ad esempio il modem), ma anche, per chi ne avesse bisogno, per ottenere un tablet o di un pc direttamente dal provider internet.

Oltre ai valori reddituali Isee, altre requisito per fruire del bonus è essere o privi di connessione internet o averne una di velocità inferiore a 30 Mbps (come Adsl).

Come richiederlo

Per ottenere il voucher sarà sufficiente fare richiesta a un operatore (su qualsiasi canale, online, negozi…), il proprio o un altro, che rispetti i requisiti di connettività succitati. Deve autocertificare il proprio Isee e il fatto di non avere già una connessione banda ultra larga. Il Governo farà controlli a campione.

In questa pagina si può scaricare un modulo di autocertificazione. A oggi gli unici provider che propongono un’offerta abbinata al bonus pc sono Tim, Tiscali e Vodafone.

Come testare la velocità

Per verificare che la connessione raggiunga la velocità minima prevista dalle regole, l’utente dovrà usare il test “Misura internet” di Agcom; ma per i primi 30 giorni (sperimentali) dall’avvio della misura, al fine di valutare le prestazioni, si potrà utilizzare lo speed test Ookla.