In soccorso di Crotone anche 5 squadre dalla Puglia. Domani il capo della Protezione Civile

Dopo le 10 arrivate dalla Campania, in arrivo anche 5 squadre di volontari dalla Puglia per aiutare le zone del crotonese colpite dall’alluvione. E Spirlì ringrazia De Luca ed Emiliano “grande spirito di collaborazione, lavoriamo per uscire dall’emergenza”

.

CROTONE – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano comunica che la Regione Puglia ha inviato nelle zone del Crotonese colpite dalle alluvioni, 5 squadre di volontari (2 da Bari, 2 da Lecce 1 da Brindisi/Taranto), attrezzate con idrovore, in coordinamento con la Protezione civile nazionale. Le squadre – riferisce una nota della Regione – sono sul posto e da oggi sono a disposizione della Prefettura di Crotone e della Protezione civile della Regione Calabria per gli interventi di emergenza .“La Puglia è vicina alle regioni colpite dall’emergenza – dichiara il presidente Emiliano – rispondiamo alle richieste di aiuto senza nessuna esitazione”. Questa mattina erano invece partite 10 squadre dalla Campania, composte da oltre 40 volontari, dotate anche loro di moduli idrogeologici.

«Ringrazio di cuore i presidenti di Campania e Puglia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, che hanno inviato, rispettivamente, dieci e cinque squadre di soccorritori nelle zone del Crotonese colpite dalla straordinaria ondata di maltempo di questi giorni» ha affermato il presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì che ha aggiunto «è questo lo spirito di collaborazione e di fratellanza che ci aspettiamo da tutti e che siamo pronti a ricambiare nei confronti di chiunque avesse bisogno di noi. Domani – conclude il presidente -, arriveranno in Calabria il ministro per gli Affari regionali, Boccia, e il capo della Protezione civile, Borrelli: insieme, metteremo in piedi quelle misure necessarie per fare uscire la nostra regione anche da questa emergenza nell’emergenza covid”.

Nel tardo pomeriggio sono terminate le verifiche tecniche da parte di Anas per il ponte “Neto” sulla SS 106 “Jonica” al chilometro 259,300 in provincia di Crotone. Anas si è immediatamente attivata per effettuare i sopralluoghi e le verifiche di rito riguardanti gli spostamenti dell’impalcato, anche in relazione ai dati di monitoraggio periodico in corso sul pont e, senza riscontrare particolari anomalie. Dopo le restrizioni imposte per gli accertamenti odierni, il ponte ritorna transitabile mentre nei prossimi giorni, come previsto, saranno consegnati i lavori di manutenzione programmata del ponte.

La giunta comunale di Crotone chiede lo stato calamità

La Giunta comunale di Crotone ha deliberato la richiesta di stato di emergenza ed il riconoscimento dello stato di calamità naturale in relazione agli eventi alluvionali verificatisi ieri ed oggi. “Sono gli strumenti fondamentali – afferma l’esecutivo in una nota – che danno impulso alla serie di misure che il Governo nazionale e la Regione Calabria dovranno mettere in campo per ristorare i terribili danni subiti da attività e cittadini in relazione agli eventi alluvionali. Siamo certi che saremo affiancati con convinzione dai nostri rappresentanti in Parlamento, Elisabetta Barbuto, Margherita Corrado, Sergio Torromino e Nico Stumpo, ed in Consiglio regionale, Flora Sculco”