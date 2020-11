Continua a piovere a Crotone, interrotta la 106. In arrivo 40 volontari dalla Campania

Resta particolarmente difficile la situazione a Crotone dove sono caduti quasi 300 mm di acqua da ieri. In arrivo dieci squadre con 40 volontari dalla Campania

CROTONE – Continua a piovere a Crotone, anche se in modo meno intenso rispetto a ieri quando soprattutto nella mattinata in poche ore si sono riversati 200 mm di acqua. La protezione civile regionale, per tutta la giornata di oggi, ha prolungato l’allerta meteo di colore rosso. La situazione, comunque, si mantiene critica tanto che é stato interrotto il traffico sulla statale 106 jonica all’altezza del ponte sul fiume Neto. La decisione é stata presa perché il ponte non dà garanzie di stabilità. Disagi per il traffico, deviato sulla viabilità locale. Tutte le forze dell’ordine, insieme alla Protezione civile, sono impegnate per la gestione della situazione. L’amministrazione comunale ha ribadito l’invito alle persone di restare a casa sia per la propria sicurezza ma anche per non intralciare il lavoro delle squadre che sono costantemente sul territorio per portare soccorso a chi è in difficoltà. Al lavoro ci sono gli uomini del COC della Protezione Civile, della Polizia Locale, della Protezione Civile Regionale, ma anche delle associazioni di volontariato oltre ai vigili del fuoco e agli uomini delle forze dell’ordine che hanno presidiato il territorio per tutta la notte e continueranno a farlo nel corso della giornata di oggi. Nel frattempo una “colonna mobile” della Protezione civile della Campania è partita in soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione a Crotone. Si tratta di dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici (completi di idrovore) si sono messe in moto da Napoli, Avellino, Caserta e Salerno.

E mentre si attende che le condizioni meteo migliorino, si inizia a fare la conta dei danni. Pesantissimi quelli all’agricoltura con i raccolti totalmente allagati e le semine compromesse. Danni anche alle strutture con diverse serre distrutte. Nei prossimi giorni, quando l’acqua si sarà ritirata si potranno valutare i danni, che al momento si prospettano comunque importanti – dichiara Podella Nicodemo, Presidente Regionale di Cia – soprattutto nella nostra regione, dove il territorio è particolarmente fragile. Servono programmi di manutenzione dei corsi d’acqua per mettere in sicurezza intere aree, prevenendo dissesti idrogeologici che ogni anno causano vittime e danni ingenti alle imprese e all’agricoltura”.