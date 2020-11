Oggi in Calabria 425 contagi e 4 vittime. Tornano a risalire nel cosentino +195

Resta stabile il dato sui nuovi contagi in Calabria anche se si registra un aumento in provincia di Cosenza dove si sfiorano i 200 nuovi contagi. Da ieri altre 4 vittime mentre si contano 11 nuovi ricoveri



.

COSENZA – Resta invariato il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria. I nuovi positivi di oggi sono 425 (lo stesso dato di ieri dove i positivi erano stati 515 ma compresi anche 90 migranti). Il maggior numero di nuovi contagi questa volta si registra nella provincia di Cosenza con 195 positivi, seguita dalla provincia di Reggio Calabria con +158. Numeri decisamente più bassi nelle atre tre province: Catanzaro +38, +Vibo Valentia 33 e Crotone +1. Stabile anche il numero dei tamponi. Ne sono stati processati 2.954 nelle ultime 24 ore (ieri erano 3.070) che portano il totale dei test a 340.557. Il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 13.452.

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 9.788 le persone attualmente positive al virus, 421 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 217 con altri 4 decessi nelle ultime 24 ore: tre a Cosenza e uno a Vibo Valentia. Da ieri non si registrano guariti con il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che resta fermo a 3.447. Negli ospedali calabresi ci sono 471 persone in totale, 426 nei reparti di malattie infettive (+11) e 45 in terapia intensiva (-1). Di questi 96 sono a Catanzaro (comprese 20 persone in terapia intensiva), 166 sono a Cosenza e nei poli Covid della provincia (comprese 15 persone in terapia intensiva), 307 a Reggio Calabria e Gioia Tauro (comprese 10 persone in terapia intensiva), 53 a Crotone e 15 a Vibo Valentia. Infine, salgono a 9.317 le persone in isolamento domiciliare, 411 in più rispetto a ieri. Di questi 357 sono persone residenti fuori regione o di altro Stato. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.982 (126 in reparto AO Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 15 in terapia intensiva, 2.816 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 811 (720 guariti, 91 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.495 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 561 (513 guariti, 48 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 829 (53 in reparto; 776 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (264 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 634 (15 ricoverati, 619 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 160 (148 guariti, 12 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.491 (110 in reparto; 21 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.350 n isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.734 (1.675 guariti, 59 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 357 (357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.